NATTENS NYHETER: Passagerare förd till sjukhus när taxi körde in i betongfundament

Nattens nyheter

Taxi körde in i betongfundament i Södertälje – en till sjukhus. Enligt räddningstjänsten hade ett taxifordon av oklar anledning kört in i ett betongfundament strax före tunneln under E20. Två personer ska ha varit inblandade i olyckan, passageraren fördes med ambulans till vård.

Morgonens toppnyhet

Nikola har genomgått en transplantation och är allvarligt sjuk – får inte ersättning från Försäkringskassan. Nikola, 19 år är allvarligt sjuk i cystisk fibros. Det finns inget sätt att bli frisk från sjukdomen som tärt så mycket på kroppen att Nikola för ett år sedan kollapsade – hennes räddning blev ett par nya lungor. Nu är hon skör och infektionskänslig, men Försäkringskassan tycker att hon har rätt förutsättningar för att arbeta.

Sport

Svenska Spel stoppar alla spel på Syrianskas matcher. I samband med Syrianskas 5–1-förlust mot Varberg märkte Svenska Spel av "kraftiga oddsförflyttningar". Det fick Svenska Spel att stoppa spel på Syrianskas matcher. "Det är en säkerhetsåtgärd för att skydda våra kunder", säger Janne Svensson, som arbetar med integritetsfrågor på Svenska Spel, till Fotbollskanalen.

