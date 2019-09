NATTENS NYHETER: Man greps misstänkt för att ha misshandlat sin sambo • Bilist körde in i tunnelvägg under E20 – väjde för vilt

Nattens nyheter

Man gripen misstänkt för närståendebrott. Det var vid 23.30-tiden natten mot torsdag som polisen grep mannen som är misstänkt för att ha misshandlat sin sambo. Något förhör med mannen som är i 30-årsåldern kunde inte genomföras under natten.

Väjde för vilt – körde in i tunnelvägg under E20. En bilist körde in i en tunnelvägg under E20 mellan Nykvarn och Södertälje på onsdagskvällen. Larmet kom in till SOS Alarm strax efter klockan 22.

Morgonens toppnyhet

Så vill Anders stoppa buset i Nykvarn: ”Blir det bråk och tjafs finns vi där – men vi är absolut inga poliser”. Skadegörelse och stök på byn – nu är det dags för fler föräldrar att verkligen engagera sig för Nykvarns ungdomar, tycker Anders Ahl. Målet är att nattvandrare ska vara ute 40 helger per år. För att nå dit har han vänt sig till samtliga föräldrar med barn på Lillhagaskolan.

Sport

Tränaren om misstagen som låg bakom tredje raka förlusten: "För dåligt av oss". Bristfälligt passningsspel och ett antal stora misstag ledde till SSK:s förlust borta mot Karlskrona. "Det är bara att studsa upp igen. Skönt att det är match redan på fredag", säger SSK-tränaren Ulf Lundberg.

Ha en trevlig dag!

