NATTENS NYHETER: Larm om brand var fel i hiss • Fler lördagsmatcher i hockeyallsvenskan

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Tories vinnare i det brittiska valet. Boris Johnson förblir Storbritanniens premiärminister. Konservativa partiet (Tories) vinner en förkrossande seger visar det preliminära resultatet av parlamentsvalet som presenterades under natten mot fredag.

Larm om brand i flerfamiljshus – var tekniskt fel i hiss. Enligt larmet var det rökutveckling i en trappuppgång. Larmet som kom vid 23-tiden på torsdagskvällen avsåg en adress i området Tveta i Södertälje.

Kritiserade beslutet fattat – intagningen till Wendela Hebbegymnasiet stoppas: ”Besviken”. På torsdagskvällen fattade utbildningsnämnden i Södertälje det kritiserade beslutet att stänga intagningen till Wendela Hebbegymnasiet – vilket i förlängningen lär leda till att skolan läggs ner. "Det är klart att det känns tufft. Samtidigt så är det så att om ett program inte har tillräckligt många sökande elever så är det så att det förr eller senare läggs ner", säger Elof Hansjons (S), utbildningsnämndens ordförande. "Jättedåligt beslut, ogenomtänkt", säger Metin Hawsho (L), oppositionsledamot i nämnden.

Efter avslöjandet – hockeyallsvenska klubben avbryter lånet. Hockeyallsvenskan har en överenskommelse för hur många spelare ett lag får låna in från SHL. Nu står det klart att Karlskrona tar tillbaks lånet av Elmer Söderblom – efter avslöjandet om att klubben brutit mot reglerna. "Regelverket är otydligt och därför avvaktar vi i just det här fallet för att ligan ska vara överens i frågan", säger klubbchefen Per Rosenqvist.

Uppgifter: Hockeyallsvenskan förändrar spelschemat – efter supportrarnas krav: "Otroligt glada". Hockeyallsvenskan har lyssnat på supportrarna. Nu kommer ligan öka antalet lördagsmatcher med över 50 procent, enligt uppgifter till Aftonbladet. "Vi är otroligt glada över att de har tagit åt sig av vår kritik och är villiga att ställa upp", säger Johan Myrberg i Södertäljes supporterorganisation.

