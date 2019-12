NATTENS NYHETER: Gäng hotade och jagade ung man • Flera bilar förstörda i bilbränder • Dubbla trafikolyckor

Nattens nyheter

Ung man hotad och jagad av gäng på Köpmangatan. Under natten till söndagen blev en man i 20-årsåldern hotad och jagad av ett gäng på tio personer på Köpmangatan i Södertälje.

Nattlig bilbrand i Viksberg: "En personbil var helt övertänd". Räddningstjänsten fick rycka ut och släcka en bilbrand i Viksberg norr om Södertälje. När de kom fram var bilen helt övertänd. Bilbranden var den tredje i kommunen under natten.

Bilbrand i Hovsjö centrum – två fordon drabbade. Under natten till söndagen larmades räddningstjänsten till en bilbrand på en parkering i Hovsjö centrum i Södertälje.

Två bilar skadade i brand i Lina hage. Räddningstjänsten larmades till en bilbrand i Lina hage i Södertälje under natten till söndagen. Två bilar skadades i branden.

Två bilar kolliderade i korsning i Moraberg. En trafikolycka inträffade i en korsning i Moraberg i Södertälje strax före midnatt på lördagskvällen. Två bilar hade kolliderat.

Singelolycka på E20 utanför Nykvarn – bilist körde in i räcke. En trafikolycka inträffade på E20 mellan Nykvarn och länsgränsen till Södermanland sent på lördagskvällen. En bilist hade kört in i ett vägräcke.

Ha en trevlig dag!

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med LTS) eller mejla [email protected].

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: LT.se • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter • Instagram