NATTENS NYHETER: Flera larmade om misstänkt explosion

Nattens nyheter

Larm om explosion i Södertälje – flera ringde till polisen. Under torsdagskvällen fick polisen in flera samtal om en kraftig explosion som hörts i delar av Södertälje.

Räddningstjänsten: ”Bägge bränderna är under kontroll”. Efter omfattande släckningsarbete kunde räddningstjänsten konstatera att båda bränderna i Nykvarn var under kontroll sent på torsdagskvällen. ”Vi fortsätter vårt arbete under hela natten”, säger Patrik Johansson, operativ chef på räddningstjänsten.

