Nahir Oyal gör Batan sällskap i Södertälje FF: ”Alltid trott att meningen med livet var fotbollsproffs”

Som 20-åring värvades han från Özcan Melkemichels Syrianska till Magnus Pehrssons Djurgården. Nahir Oyals fotbollsdröm höll på att bli till verklighet.

Skador, brustet självförtroende och tränare som inte trodde på honom gjorde att samma dröm gick i kras.

Senaste åren har han verkat i division 2-klubben Arameisk-Syrianska, men framförallt har han riktat in sig på sitt företag Hero of the talk och vuxit fram som Sveriges bästa footgolf-spelare, sporten som enklast kan förklaras som fotbollsgolf.

Nu har han gjort klart med Södertälje FF i division 4, där han blir lagkompis med Stefan Batan som även han ska spela i laget den kommande säsongen. Oyal har i flera års tid gett upp livet som fotbollsspelare på den yppersta nivån.

– När jag kom till Arameiska ville jag redan då trappa ner. Det var för skojs skull och sakta men säkert slutade jag med fotbollen mentalt. Därefter har jag snarare mest hjälpt klubben. Jag ville inte sluta utan att hinna smälta det. Jag ville hitta mig själv först, säger Oyal och fortsätter:

– Det var då jag startade mitt projekt Hero. Jag har alltid trott att meningen med livet var fotbollsproffs, men nu känner jag verkligen vad som är meningen med livet och det är den här glädjen som jag känner, att göra något bra för andra.

Hero of the talk är en organisation som jobbar för att motverka mobbning. Idrott och andra aktiviteter används för att få barn att engageras. Att hjälpa unga är något som Oyal brinner för.

– Det är kul att kunna göra skillnad. Att vara en förebild och ge barn glädje, det är verkligen roligt.

När Nahir Oyal slog igenom gjorde han det som en vindsnabb ytter. I Södertälje FF blir positionen en annan.

– Jag har sadlat om till central forward. Jag är en nummer nio-spelare nu. Jag är fortfarande kvick, men jag orkar inte springa ute på kanten längre, säger 30-åringen och skrattar.

Hur ser du på att spela i division 4 med Södertälje FF?

– Jag vill hjälpa laget och jag har också velat spela i den här miljön. Jag vill spela för att jag tycker att det är roligt, konstaterar Oyal och tillägger:

– Sedan ska det bli extra kul att spela med en av mina närmaste vänner, Daniel Sleyman (kusin till forne Hammarby- och Syrianskaspelaren Suleyman Sleyman).

Hur är din relation till Stefan Batan?

– Vi känner varandra. Han har spelat med mina bröder och vi båda har ju varit i Djurgården. Vi var inte där samtidigt, men när jag skulle dit pratade jag med Stefan om hans erfarenheter från den tiden.

Två tidigare allsvenska spelare i division 4. Vad tror du om uppflyttning?

– Allt handlar ju om hur våra kroppar klarar det, men självklart finns mycket kvalitet – och det gör det redan i laget utan mig och Stefan. Sedan är det givetvis så att vi kommer tillföra en hel del rutin och jag hoppas att jag håller mig skadefri.

Din kusin Nemrut Awrohum, lagkapten i Assyriska, sa till mig i januari att det går i er släkt att vara skadebenägen?

– Haha det kan vara så, men hade jag tagit tag i mina skadeproblem i yngre ålder hade jag inte varit så skadad som jag varit under karriären. Hade jag sluppit skador hade jag nog tagit mig vidare från Sverige. En läkare sa till mig under min ungdom att jag var som en Ferrari som stod i ett garage...

– Helt ärligt, jag nådde allsvenskan utan att spela så mycket. Jag var borta på grund av skador typ sex månader varje säsong. Jag spelade aldrig kontinuerligt, men nådde ändå Djurgården. Vad hade hänt om jag sluppit alla skador? Det kommer jag aldrig få veta.