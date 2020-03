Monica, 76, jobbade 35 år i vården – uppmanar sina pensionärskollegor i Södertälje: ”Gå ut – men inte för att handla”

Monica Melander jobbade 35 år i vården innan hon gick i pension 2008. Bland annat bodde hon och verkade i Nykvarn i över 20 år. Hon var distriktssköterska i grunden men hade många strängar på sin lyra.

– Jag var också sjukvårdsbiträde, mottagningsbiträde, undersköterska, diabetessköterska, akutsjuksköterska, jag jobbade på vårdcentral och jag har jobbat mycket med smittskydd och smittspårning och hade kontakt med smittskyddsenheten, säger 76-åringen hemma i Pershagen.

Vi träffas utomhus, utanför hennes hus, och håller avstånd, Monica med sin långa erfarenhet är strikt med det.

Hon hörde av sig till LT, något irriterad över att många äldre fortfarande inte håller sig hemma.

– Jag har hört att det springer väldigt många äldre människor på stormarknader och andra affärer. Jag har barn som jobbar på den här typen av ställen, då blev jag upprörd. Det är orättvist. De förstår inte att de sprider smittan. Jag hörde på tv att fyrtiotalisterna är som barnungar. De tar inte det här på allvar, de går ut och handlar och bunkrar massor med mat för de tror att en dag så är alla affärer stängda. Jag tror att de tänker att snart är hela Södertälje i karantän. Vilket de inte ska göra.

Monica Melander har en uppmaning till sina pensionärskollegor i Södertälje och Nykvarn.

– Jag vill betona vikten av att följa myndigheternas rekommendationer för det första. Äldre personer, 70 år och uppåt, ska inte gå och handla på stormarknader, apotek eller andra affärer. De ska ta hjälp av sina barn i första hand. Det har jag gjort. Jag gör så, det går jättebra.

Du går inte själv och handlar?

– Nej, jag följer deras råd till punkt och pricka. Man ska lyssna på myndigheterna. Håll er inne, inga sociala kontakter. I så fall utomhus, håll avstånd. Man ska ta promenader för att hålla formen.

Den här dagen har Monica själv tagit en lång promenad.

– 40 minuter gick jag. Sedan har jag styrketränat hela hösten. Jag självtränar hemma tre dagar i veckan.

Men har du inte en viss förståelse för att man inte vill sitta hemma?

– Absolut. Det vill inte jag heller. Jag är med i en kör i kyrkan. Kantorn ringde och sa jag och abbedissan har inte så mycket att göra nu, vi kan komma och handla nu om du vill. Jag tyckte att det var ett väldigt bra initiativ.

Så du får hjälp därifrån också?

– Inte därifrån, men skulle min dotter som handlar åt mig insjukna så är jag välkommen att höra av mig till dem. Jag tycker att det var en väldigt fin gest.

Monicas jämngamla man håller sig inne under intervjun.

Hur diskuterar ni viruset hemma?

– Vi sitter och tittar väldigt mycket på tv och ser vad som händer och följer det. Vi gör allt vad vi kan för att vi ska slippa det här. Håller man sig inne och gör precis som de säger så ska man ha en chans att klara sig. Jag har inga bakomliggande sjukdomar och jag tar inga mediciner. Min man dessvärre har hjärtflimmer och högt blodtryck men han har aldrig haft något besvär av det. Han är riskpatient och det är ju jag med på grund av åldern.

Hur känns det att vara i en riskgrupp?

– Jag känner att det är klart att man vill leva några år till. Man har fått leva många år, man har en haft en pension i tolv år, det får man faktiskt vara tacksam för. Mina föräldrar blev gamla, 89 och 91, så jag verkar ha bra gener.

Men nu kan coronaviruset slå allt på ända, känner du en oro för det?

– Det gör man ju. när man ser siffrorna här, det är väldigt många på Södertälje sjukhus som har kommit in. Alla IVA-platser blir upptagna, en del får ligga i respirator, de som kan, alla kan ju inte ligga i respirator. Jag känner att jag skulle inte vilja ligga på IVA. Jag vill vara isolerad i det här huset med min man.

Vad gör han?

– Han går ut i trädgården i bland och pular lite och vi går ut och går men han åker inte ner på stan.

Livet under coronakrisen har förändrats för Monica. Hennes kör är inställd för terminen. Den är viktig för henne. Hon saknar seniorkören i Brunnsängs kyrka.

– Ja, det gör jag. Jag har sjungit i många år.

Men Monica fördriver tiden med andra aktiviteter i hemmet.

– Jag spelar och gitarr och dragspel och så har jag en synth. Jag målar tavlor också, både olja och akvarell.

Andra saker får dock vänta.

– Jag har en besiktning som jag ska ringa återbud till, jag har en hårfrisörsketid och den ska jag också ringa återbud till. Man måste liksom tänka på alla sådana här saker. Det är det enda man kan göra. Men jag tycker att det skrämmande, eller hur?

Coronakrisen?

– Ja, det är fruktansvärt, och hela den här ekonomiska biten. Alla småföretag som hotas av konkurs, det kommer att ta jättelång tid att bygga upp allt det här.

Andra seniorer som inte är lika driftiga som dig, vad tror du att de känner?

– Jag tror att de känner en hopplöshet och jag tycker väldigt synd om dem och jag tänker på mina gamla patienter som jag hade på Nykvarns vårdcentral, jag älskar de verkligen, de var så fina.

Monica Melander tänker också på en drastisk åtgärd som hon har hört om på nyheterna. Att sjukvården i ett osannolikt läge skulle börja prioritera unga framför gamla.

– Alla människor har lika värde. Därför kan man inte prioritera en ung mot en gammal. Jag hoppas att de inte sker, det är väldigt respektlöst, säger hon och fortsätter:

– Man prioriterar naturligtvis när man kommer in till sjukhuset. Hur sjuk man är, alla kan inte läggas i respirator, för det är ganska jobbigt och det klarar en del inte av om de är väldigt sjuka, tyvärr. Då blir det intensivvårdsavdelningen för dem. Men där läggs unga också in, under 50 år.

Monica har två döttrar och sju barnbarn. De får just nu inte besöka henne.

– Nej, de får inte komma. Jag ringer till mina anhöriga. Och så skickar jag sms. Jag har massa barnbarn som är oroliga för mig.

Fotnot: IVA står för intensivvårdsavdelning.

Fakta: Monicas råd till äldre över 70 år:

Lyssna på myndigheterna.

Håll dig inne, gå inte ut och handla.

Låt anhöriga handla maten. Jag skickar en lista på min mobil. Och sedan handlar de och så sätter de kassen utanför dörren.

Ta kontakt med frivilligorganisationer, kyrkan till exempel. De är många som erbjuder sig att handla åt äldre.

Gå ut och ta promenader för att hålla i gång kroppen. Man kan gå ut med en väninna om man håller avstånd.

Koppla av lite, titta inte bara tv, lyssna på musik.

Tvätta händerna, naturligtvis. Använd en bra handkräm för att man blir lätt torr.