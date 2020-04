Mölnbo bibliotek ökar sina besökstal under coronakrisen: ”Alla är inte fysiska besök”

Anne Säbom tog över som bibliotekarie i Mölnbo efter renoveringen för ett år sedan. Sedan dess har hon haft stigande besökstal. En dag i början av april noterade hon över 100 besökare. Under rådande epidemi började cheferna ställa frågor om det var säkert.

Men eftersom besökarna varit utspridda under dagen brukar det maximalt vara två till tre besökare samtidigt. Om man bortser från skolans barngrupper som begränsats till tio barn i taget.

– De allra flesta lånar böcker. Det här är ett bibliotek där man lånar böcker till skillnad från andra där många letar information på datorn, säger Anne Säbom.

Under intervjun är två skolgrupper på besök och lånar böcker. Barnen rör sig vant runt i lokalerna och letar efter böcker de vill ha. De lånar själva vid en automat och kommer till Anne Säbom med frågor.

Barnen verkar inte tveka inför det smått obekväma ärendet att lämna in en bok som gått sönder. Bibliotekstanten, som Anne Säbom valt att kalla sig i sociala medier, tar emot boken och lägger den åt sidan med ett leende.

– Jag har känt 'äntligen'. Nu är jag över 60 år. Nu kan jag titulera mig tant.

Hon berättar att hon drivit en liten e-handelsfirma tidigare.

– Därifrån är jag van vid att hålla en lagom personlig touch utåt. Det går att göra på många olika sätt. Jag kan vara personlig utan att vara för personlig, säger hon och förtydligar att hon inte är utlämnande.

Hon upplever att det personliga tilltalet på sociala medier har gett henne möjlighet att komma Mölnboborna närmre under det år hon jobbat på orten. Besökssiffrorna har stigit kontinuerligt sedan nyöppningen. Och har som sagt inte gått ner under epidemin. Under coronaepidemin har det också varit en fördel att ha ständig kontakt med många besökare digitalt.

Hon hjälper till med lån när folk skriver på Facebook, ringer till biblioteket och mejlar. På skärtorsdagen gjorde hon en expressleverans av tre bokkassar till medborgare som isolerat sig så att de skulle ha läsning över påsken. Den normala leveransen med ”Boken kommer” hade inte hunnit fram före helgen.

När man scrollar igenom kommentarerna på Anne Säboms inlägg i gruppen Mölnbo Tillsammans är det fullt av hjärtan och uppmuntran.

– Det känns fantastiskt. Jag har fått oerhört fin respons.

Utöver den personliga servicen har Anne Säbom också sett till att uppdatera böckerna på biblioteket. Hon har gallrat ut skönlitteratur som inte sett några lån på flera år. Gamla fackböcker som inte stämmer längre har fått ge plats åt sånt som Mölnboborna lånar – deckare och faktaböcker om ekologi, matlagning, läkemat och food farmacy. Hon har också sett till att det finns gott om böcker för barn och unga. Där ska det finnas för alla smaker och åldrar. Mest populära är hästböckerna.