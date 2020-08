Meriterat tillskott – så ska Fagemo förstärka SSK: ”Bra injektion att få in”

Samuel Fagemo är klar för SSK. 20-åringen kommer till Scaniarinken på lån från NHL-klubben Los Angeles Kings.

Och det är en meriterad spelare som SSK får till sitt förfogande. Fagemo har hunnit med att vinna mycket under sin ishockeykarriär, trots sin unga ålder. På meritlistan finns ett JVM-brons med Sverige och guldmedaljer i både CHL och SHL med Frölunda.

Redan under måndagen började han träna med SSK och bidrog med energi.

– Han kom in med en väldigt bra inställning och fart på förmiddagen här. Det är något som kommer höja nivån på både träningar och matcher, säger Dennis Bozic, SSK:s tränare.

– Samuel har varit här förut (Fagemo gjorde tre matcher i SSK på lån från Frölunda under säsongen 2017/2018) och vi vet vad det är för människa och vad han står för. Samtidigt är det en skicklig spelare med bra frenesi och ett bra skott. Dessutom är han rightare och det behöver vi.

Även Mikael Samuelsson, SSK:s sportchef, är nöjd med lånet av Fagemo.

– Jag tycker att det är en spelare som har visat hur man bör spela hockey, framförallt under förra säsongen i Frölunda. Samuel har tagit stora kliv och spelar på rätt sätt. Han spelar ärligt, relativt hårt och tar puckar mot mål, säger Samuelsson.

– Det blir en bra injektion att få in i laget. Han sätter jobbet i första hand och både spelare och tränare kommer veta vad man får av Samuel. Det kommer att höja tävlingsmoralen i laget under varje dag. Nu får vi in en ung och hungrig spelare som vill ha framgång.

Hur länge blir han kvar i SSK?

– Han är kvar tills NHL:s training camps börjar. Just nu ser det ut som att han är kvar här till slutet av november som senast. Det är ett korttidslån kan man säga.

– Det är vad det är. Jag hade såklart velat ha Samuel här under hela säsongen eller två säsonger. Men hade allt varit som vanligt, med en vanlig NHL-säsong, så hade inte Södertälje varit ett alternativ för Samuel.

Skulle du säga att truppen är spikad nu?

– Nej, en sak som jag har lärt mig med det här jobbet är att truppen aldrig riktigt blir spikad. Vi tar det från dag till dag, så får vi se vad som händer. Mycket kan förändras beroende på hur laget spelar, om truppen är i harmoni och vad som dyker upp.

– Men jag är tillfreds med hur truppen ser ut. Om vi ska göra några förändringar överhuvudtaget så ska det verkligen vara rätt. Det lugnet känner jag med den truppen som vi har.