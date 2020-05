Matilda tar över Turinge Hotel – satsar på förnyelse: ”Jag är helt fylld av idéer och vill göra allt själv”

Södertäljebon Matilda Strömstedt är 29 år och Turinge Hotels nya ägare som nu fasas in för att ta över verksamheten. Med stor erfarenhet av service är hon motiverad att blåsa nytt liv i hotellets redan etablerade varumärke. Hon träder in med över tio års erfarenhet i restaurangbranschen, två år på ett vandrarhem och sin senaste tjänst som personalchef i klädbutiker. Så fort det var möjligt att driva det pittoreska hotellet i Turinge tog hon chansen, då hon ville ha mer kundkontakt än vad som är möjligt i en butik.

– Jag hoppade på att jobba i klädbutiker utan att ha hållit på med kläder innan, det var skitkul och jag påmindes om att jag saknat sälj och det sociala arbetslivet. Men eftersom kundkontakten är så kort, så saknade jag möjligheten att ge mer till mina kunder. Det blir inte mycket tillfälle för att ge stor service, det är ett köp, ett kvitto och hej då, säger Matilda Strömstedt.

Tiden då hon arbetade på vandrarhem har hon dessutom saknat, därför känner hon sig nu motiverad till att komma tillbaka till en bransch där man får nära kontakt med olika typer av kunder.

– Jag älskade att jobba på vandrarhem, för man var alla funktioner samtidigt och fick träffa alla möjliga typer av människor. Folk i kostymer som hittade en bokning i sista minuten, backpackers på låg budget, familjer som träffar på sina nära och kära – alla typer av människor. Även om det ekonomiska utrymmet inte finns, så har man så många möjligheter vid servicen, säger Matilda Strömstedt.

Som uppväxt i restaurangbranschen kommer hennes färdigheter bra till hands, då branscherna har många likheter. Det som är viktigast är att vara lyhörd inför sina kunder, visa passion för sitt yrke och sin service, menar hon.

– Hotellbranschen är storebror till restaurangbranschen. Man gör samma grejer, men kan ha det lugnare i kontakten med sina kunder. Du skapar en miljö där man kan bo, ge djupa kundkontakter och få ett bättre möte, säger Matilda Strömstedt.

Bit för bit kommer hon lära upp sig själv i verksamheten och med tiden köpa in sig mer och mer i företaget. Men för stunden är de före detta ägarna fortfarande med i bakgrunden och äger fastigheten, medan hon driver det dagliga arbetet.

– Jag är ung och det kostar väldigt mycket att köpa in sig helt från början. Det skulle inte gå att ta allt själv, plus att det är en win-win situation. Jag får köpa in mig i egen takt och de får fortfarande vara kvar, säger

Att kliva in just under tiden då restaurang- och hotellbranschen har fått hårda ekonomiska smällar i och med coronaviruset, är en utmaning. Men för Matilda Strömstedt finns det även rum för möjligheter och hon planerar att anställa personal för att kunna satsa hårt på att utveckla hotellet.

– Jag skrev på papperna innan coronakaoset fick fart, så det har inte påverkat min start. Såklart att verksamheten påverkats, alla helgbokningar försvann. Men å andra sidan är det här ett litet hotell som inte ligger i stan, vilket är tacksamt för att det finns så många möjligheter att gå runt trots avbokningar. Så här fungerar det, trots avbokningar.

Hennes första bidrag till att sätta en ny prägel på Turinge Hotel, var att införa lyxiga helgfrukostar. Där det bland annat dukas upp hemgjord müsli, fröknäcke, smoothies, ingefärashots, chiapudding och pannkakor. Matilda avslöjar att hon gör allt själv.

– Jag är helt fylld av idéer och vill göra allt själv. Mitt mål med helgfrukostarna, som redan fått stort genomslag och grym feedback, är att det ska bli ett självklart nöje för folk att komma till.

Det ska vara lätt att besöka Turinge Hotel för att få en guldkant på sin vardag, menar Matilda.

– Jag vill verkligen att det ska vara en plats som man kommer till när man själv inte orkar lyxa till det för en frukost. Vi har alla sett recept på chiapudding, men man orkar inte göra det själv. Varför inte komma hit då och få den där mysiga starten på helgen? säger hon med ett skratt.

För att förankra sig med behoven som finns lokalt har hon knackat dörr i området och ingått samarbete med Turige Ost och Vin.

– Att lyssna på alla som bor i området är sjukt viktigt. Jag har frågat många i området om mina idéer och fått positiv feedback. Det känns skönt att få veta av dem jag riktar in mig på, att de tycker om det jag vill komma med, säger Matilda Strömstedt.

Framöver vill hon även locka till sig konferenser till hotellets övervåning och ta emot svensexor eller möhippor. Hon börjar med att införa SOS-kvällar till sommaren.

– SOS-kvällar betyder smör, ost och sill. Vi kommer också erbjuda en mysig och enkel after work på sommaren.

Att helt sadla om från klädbutik till att driva ett hotell kommer innebära många utmaningar, men Matilda Strömstedt ser det som ett tillfälle att lära sig och utvecklas, i takt med verksamheten.

– Jag har ofta haft ansvarsroller i mitt yrkesliv, men tidigare har jag kunnat vända mig till någon när det blir svårt. Nu är det annorlunda, för jag är den ytterst ansvariga. Men för min del handlar det om att visa att jag är erfaren och inte vara nervös när man förhandlar och skapar samarbeten.