Martin Lidholm: ”Ta chansen studenter – ge er ut och upptäck världen”

Snart är sommaren här. Det innebär att en ny årskull har gått ut gymnasiet. Först ska de självklart få njuta över faktumet att de har tagit studenten och klarat tolv års skolgång, även om årets firande kanske inte blir lika härligt som de önskat på grund av coronaviruset. Men efter det är det dags för dem att blicka mot framtiden. Vad ska de göra efter gymnasiet? Jobba, plugga vidare eller ge sig ut och resa?

Jag har en stark rekommendation. Ge er ut, upptäck världen och börja jobba eller plugga utomlands. Det är oklart om det kommer tillåtas att man reser utomlands i höst, men ta chansen när det väl blir möjligt igen.

Det var något som jag själv gjorde. Sommaren 2014 tog jag studenten. Efter det var tanken att jag skulle bege mig till USA i augusti och plugga på Husson University i Bangor, Maine. Men under sommaren började jag ifrågasätta mitt val. Skulle jag klara mig på andra sidan jordklotet, flera tusen mil från vänner och familj? Jag var rädd och nervös, men till sist valde jag ändå att åka. Och det är det bästa beslutet som jag någonsin har tagit.

Mina fyra år på college var magiska. Jag växte som person och lärde mig att ta eget ansvar. Det är lite svårt att be mamma eller pappa att lösa ett problem åt dig när de är på andra sidan jorden, haha.

Det allra viktigaste var dock alla nya personer jag träffade på och i anslutning till skolan. Där fick jag verkligen vänner för livet, och de kom från världens alla hörn. Det var vänner från bland annat New England, New Jersey, Alaska, Jordanien, Örebro, Norrtälje, Spanien, Tyskland, Brasilien och Kongo.

Jag har fortfarande kontakt med mina collegevänner idag. Bangor, Maine kan ses som en konstig semesterdestination, men jag har åkt dit två år i rad (november 2018 och december 2019) för att träffa dem. Samtidigt har Alvaro från Spanien, Cori från New Jersey och Adam från Maine varit och besökt mig i Sverige. I framtiden siktar resten av mina vänner på att göra detsamma, samtidigt som jag planerar för många resor till USA och resten av mina kompisars hemländer.

Det är något som är givet eftersom vi har upplevt oförglömliga ögonblick tillsammans. Till exempel spelade jag i Hussons fotbollslag (ja, vanlig fotboll) under mina år på skolan. Första säsongen vann vi vår liga och det var en fantastisk upplevelse. Att få se hur mycket det betydde för mina lagkamrater, där många grät glädjetårar, var stort. Och det betydde även mycket för mig, att få vinna North Atlantic Conference kommer nog bli det största jag upplever under min fotbollskarriär. Ett annat stort ögonblick var när jag åkte till Los Angeles med Oskar från Norrtälje, som jag lärde känna på skolan, under spring break 2015. Det var en mäktig stad att se, med bland annat Beverly Hills, Hollywoodskylten och Staples Center.

Sen kommer jag aldrig glömma den sista festen som jag var på innan jag tog min examen. Några av mina kompisar anordnade den i sitt hus, drygt en vecka innan mina fyra år på college var över. Där samlades i stort sett alla mina vänner som jag träffat under min tid på Husson. Det var allt från mina första kompisar, som jag lärt känna från dag ett, till de som var fyra år yngre än mig, som jag hade lärt känna under den sista terminen. Det blev en känslofylld kväll. Jag grät när jag insåg att det här var slutpunkten på min universitetstid i USA och att jag hade några av mitt livs bästa år bakom mig. Samtidigt var det också en rolig kväll. Jag och mina vänner skrattade tillsammans och blickade tillbaka på gamla minnen som vi upplevt på Husson.

Nu har ni studenter chansen att få uppleva något liknande. Om ni känner att jobba eller studera utomlands skulle vara något för er: Snälla, ta chansen. Det kan verka skrämmande att lämna familj och vänner här hemma, men låt det inte stoppa er. Man behöver självklart inte stanna lika länge som jag gjorde. Pröva på en termin och se hur det känns. Tro mig, det är värt det.