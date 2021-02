Marie-Christine, 26, vill ha fler unga kvinnor i techbranschen

I början av februari är det dags för Södertälje science week. Den här gången i digital form. En av de minsta aktörerna under veckan är det lokala nätverket Kvinnovation som stöttar unga kvinnor i entreprenörskap.

– Vi vill få fler kvinnor i entreprenörskap, också med tech-idéer och start up-idéer, säger Marie-Christine Samre som startade nätverket under 2019.

Kvinnovation programpunkt består av ett samtal där den andra av nätverkets frontfigurer Gabriella Malki frågar ut grundaren om hennes erfarenheter och om entreprenörskap inom tech-banschen.

Kvinnovation kommer att vara med på Science week för andra gången. Första gången var det grundaren Marie-Christine Samre som intervjuade Gabriella Malki om hennes podd.

– Sen tar vi en en gäst och pratar entreprenörskap ur hennes perspektiv, säger Gabriella Malki.

– Vi vill få fler förebilder inom entreprenörskap eftersom vetenskapen har visat att förebilder gör skillnad, säger Marie-Christine Samre.

Kvinnovation startade med eventet Tech queens under hösten 2019. Efter det var det två deltagare som startade företag ihop som de fortsatt att driva. Precis det var syftet med Kvinnovation.

– Att vi skapat två unga kvinnliga entreprenörer redan på första eventet visar på att vi har ett framgångsrikt koncept och vet vad vi håller på med , säger Marie-Christine Samre.

Kvinnovation började med grundaren som fick sällskap av Gabriellea Malki. Nu är de åtta stycken som engagerar sig i Kvinnovation.

– Det är unga tjejer som engagerar sig för att de tror på konceptet och är så glada att det finns en plats för dem.

De jobbar med att nå ut via social medier och hade det inte varit pandemi hade de också haft fysiska event. Nu under Södertälje Science week kommer deras intervjuer vara en av cirka 80 programpunkter där stora företag Astra Zeneca och Scania är några av de andra. Materialet spelas in i förväg för att slippa teknikstrul under sändningen.

Även om de helst hade träffats så ser Kvinnovation möjligheter med det nya upplägget. De hoppas nå utanför Södertälje. På samma sätt hoppas hela Södertälje science week att nå ut.

– Vi har redan sett utökade kontakt ytor, säger Eva Helen, general för Science week, och tar upp att folk hört av sig från Luleå för att vara med.

Samtidigt som hon helst hade velat se ett fysiskt möte för att få till ett mer effektivt nätverkande hoppas hon att det kan skapas nya kontakter även på detta sätt.

– Det ska bli spännande att se vad det kan ge, säger hon.

Med tanke på de ständigt ändrade restriktionerna före jul har arrangören fått byta upplägg från att ha gäster på plats och besökarna via internet till att göra ett mer eller mindre heldigitalt event.

– Det har varit ett rörligt mål. Alla har väldigt snabbt fått anpassa sig. Jag vill ge en eloge till medarrangörerna för det, säger Eva Helen.

Södertälje science week 2021

Vad: Ett 80-tal webbsända programpunkter med samtal, debatter och föreläsningar inom hållbarhet och innovation.

Var: Allt sänds på tidningen Dagens industris sajt di.se.

När: Sändningarna görs mellan 3 och 5 februari.