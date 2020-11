”Man vill inte ångra det man inte gjort” – därför satsar piloten och tv-producenten Robert Lindius på pizza

Doften av nybakta pizzor känns på lång väg. Den leder fram till den svarta containern vid Västra Mälarhamnen. Sedan en tid finns tre containrar, en i Nykvarn och två i Södertälje, den i hamnen nyöppnad.

Idén om en egen pizzeria hade grott i ungefär ett år innan den kom till skott. När Covid-19 bröt ut blev han permitterad på halvtid. Han märkte att många inte ville sitta i restauranger under den tiden, de flesta ville hämta hem mat. Det fick Robert att lägga i en extra växel och etablera Sot snabbare än tänkt, i april slog han upp luckan i den första. Melad Tawadrous står för kunskapen, han har bakat pizzor i Italien i 15 år.

Matlagning är något som ligger Robert Lindius varmt om hjärtat och en passion som dessutom finns i hela släkten. Lindiusfamiljen driver Alla tiders matlagare och hade Torekällbergets värdshus under några år innan det brann ner.

Läs mer: Kocken som gör sitt fjärde skid-VM

– Det är mycket som drar mig till mat och jag kände att nu när jag fyllde femtio var det dags att satsa – för man vill inte sitta här om tjugo år och ångra det man inte gjort. En idé är ju inte bra förrän den är förverkligad, så nu kör jag.

Men Robert driver inte bara pizzerior, han är tv-producent också och har en bakgrund som pilot.

Du har haft främst högpresterande yrken, vad driver dig?

– Att lyckas, och att ha nöjda kunder. Det tror jag är det som driver mig framåt, svarar Robert Lindius.

Att bli pilot började han drömma om när han var 15 år. Uppväxt i Södertälje, centrerades fritiden kring att spela hockey och köra motocross. När han väl blev 20 år bestämde han sig för att förverkliga planen om att flyga.

– Under lumpen tog jag taxikort och mellan körningarna stannade jag till under gatljusen för att plugga, säger Robert Lindius med ett skratt.

När han var 21 år åkte han till USA för att ta flygcertifikat. Kort därefter blev han flyginstruktör i delstaterna New Mexico, South Carolina och North Carolina, för att tjäna in timmar och få flygerfarenhet.

– Det var häftigt, man var färdiglärd och taggad på att få flyga. Det fanns inget utrymme för slarv, såklart. Utmaningen var att skaffa erfarenhet, för om man ska lära sig att landa i sidvind finns inte många fler alternativ än att man måste prova. Det är som ”trial and error”, utan utrymme för ”error”.

Efter två år kom han tillbaka till Sverige, men det fanns ont om jobb inom flygsektorn. Därför började han jobba inom catering på Torekällbergets värdshus, där han även träffade sin fru.

Under den tiden flög han också tv-produktionsbolaget Team Jelbe till deras destinationer, vilket ledde till att han kastades in i tv-produktionsvärlden. Medan filmteamet spelade in trav- och motorsportsevent, lärde sig Robert tekniken och fick upp ögonen för yrket.

– Jag hoppade in i tv-världen för att det var roligt och intressant att jobba i ett team, där man presterar fram produkten tillsammans. Jag tycker om helheten i tv-produktion, och tänker att jag kan fortsätta med det så långt det går.

I tio år har han nu jobbat som tv-producent och haft konsultuppdrag för kanaler som TV4 och SVT. Han har flugit runtom i världen för att bevaka event som hockey-VM i Danmark 2018 och i Slovakien 2019. Han har jobbat med ”Porsche carrera cup” i Skandinavien och bevakat rally-VM världen över. Han har dessutom jobbat med OS-sändningar i Aten 2004, Turin 2006, Beijing 2008 och London 2012.

– Sport är min genre, definitivt. Motorsport och ishockey ligger mig varmt om hjärtat.

2018 tog Robert Lindius ett beslut om att definitivt lägga flygcertifikatet på hyllan. Beslutet kom när han jobbade som mest. Han flög privatplan åt businessjättar, med ett arbetsschema som gav honom sex dagar jobb följt av fem dagar ledigt. Ett arbetsschema han tyckte passade bra – till en början.

– Jag fick en aha-upplevelse hemma, när jag lagade mat och dottern stod bredvid. Hon ropade på mamma efter hjälp, för att hon inte var van med att jag var hemma så ofta. Då blev det tydligt att jag inte kunde jobba på samma sätt längre, säger Robert Lindius och tillägger:

– Men man kan ju alltid ta upp certifikatet igen, men då måste man genomgå en kontroll av flygkunskaperna innan man flyger igen.

Att ha fått flyga runtom i Europa med stora namn som Avicii, Swedish House Mafia, Bono, Rod Stewart och Zlatan har bjudit på många roliga upplevelser och möten, berättar Robert Lindius.

Jobbet möjliggjorde också att familjen kunde ta sommarsemestrar vid medelhavet, där han kunde ta pass för att flyga kunder till olika destinationer.

– De flesta var roliga att flyga och man har fått sett många fina platser, men några skitplatser har man sett också.

Nu är flygningarna lagda på is läggs fokus på att driva Sot vid sidan av att vara tv-producent på heltid. En hektisk men tillfredställande tillvaro, menar Robert Lindius.

– Det krävs mycket energi men det passar mig bra, det är nästan som om man måste ha en släng av någon sorts bokstavskombination för att kämpa på så här. Det finns ett driv, säger Robert Lindius glatt.

Robert Lindius

Bor: Nykvarn, sedan 18 år tillbaka.

Ålder: 50 år.

Yrke: Tv-producent och ägare av SOT, tidigare pilot.

Familj: Fru Malin, döttrarna Linnéa 23 år, Evelina 20 år, Alexandra 18 år, Wilma 16 år och sonen Melvin 13 år och och barnbarnet Wilton.

Fritid: Goda middagar med familjen och snickeri.