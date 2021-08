Mäklaren Moshe klättrar både i karriär och berg: ”Toppen är målet”

– Jag har alltid varit en nyfiken person. Jag vill utforska och lära mig nya saker, säger Moshe Kücükkaya.

Redan när Moshe gick i lågstadiet klippte och klistrade han ihop faktaböcker med information om olika platser och djur i världen. Han var vetgirig och gillade att testa sina gränser. Som liten var trädklättring något som gav spänning – och han utmanade sig själv genom att klättra lite högre upp varje gång han gav sig på ett nytt försök i trädens grenar. Viljan att tänja på gränserna finns kvar än idag och har lett till många äventyr genom åren.

Under de 15 år Moshe hade restaurangverksamhet genomförde han samtidigt olika utmaningar för att samla in pengar till välgörenhet. Han har legat under jorden som levande begravd i 48 timmar – och bestigit Kebnekaise, Mont Blanc och Kilimanjaro.

– Det är enklare för folk att ge när man har något att hänga upp det på, än att bara komma och fråga efter pengar, säger Moshe.

I början skänkte han de insamlade pengarna till organisationer som Barncancerfonden och Unicef. Men de senaste åren har han sett till att göra saker lokalt, som till exempel den årliga galamiddagen för Södertäljes äldre.

– Kan jag så vill jag hjälpa till. Jag blir glad av att hjälpa andra och tänker försöka fortsätta med de här projekten minst 1–2 gånger per år.

För tre år sedan tröttnade Moshe på långa stressiga pass och sena kvällar som restaurangägare – och valde att skola om sig till mäklare istället. Precis när utbildningen skulle starta hade Moshe planerat in ett nytt välgörenhetsprojekt. Han fick därför starta utbildningen på distans – från Jönköpings gator.

– Jag ville testa att leva som hemlös i en månad. Jag hade kommit till ett läge i livet där jag tog saker för givet och inte riktigt uppskattade det jag hade. Om mobilbatteriet hade laddat ur, till exempel, så kändes det som att världen gick under. Efter månaden som hemlös kunde jag uppskatta småsaker i vardagen mer och förstå hur privilegierad den som har ett boende och tak över huvudet är, säger Moshe.

Den 16 månader långa mäklarutbildningen löpte sen på med tentor och seminarium på plats i skolan. Men när mäklarexamen bara var en månad bort så avslutade Moshe utbildningen precis som han startade den – med ett välgörenhetsprojekt och studerande på distans. Den här gången arbetade han som brandman i Albanien, för att försöka hjälpa brandförsvaret som på grund av lite resurser i stort sett jobbar som volontärer.

– Mina vänner från utbildningen undrade nog vad jag höll på med. Men det fungerade väldigt bra att läsa på distans och jag fick bidra så gott jag kunde. Jag tror att det är viktigt för alla människor, att känna att man gör skillnad här och nu, att se det med egna ögon, säger Moshe.

Som färdigutbildad mäklare började han jobba för Länsförsäkringar i Södertälje och kom in i yrket bra – lite snabbare än vad han förväntat. 2019 blev han den mest rekommenderade mäklaren på Hitta mäklare. Han trivs med flexibiliteten som mäklare, att vara spindeln i nätet och få ihop ett avtal mellan två parter.

– Det är nästan som att lösa ett pussel när man medlar mellan parterna. Jag uppskattar också att kunna styra mina egna tider. Jag kan vara rörlig så länge jag har telefonen med mig.

Under Moshes nästa välgörenhetsprojekt, som är planerat i början av augusti, kommer jobbtelefonen dock behöva stängas av. Det kan nämligen bli svårt att hitta täckning uppe på Schweiz högsta berg Matterhorn med sina snötäckta glaciärer. Äventyret omfattar tolv timmars klättring upp och ner från toppen.

– Under den tiden kommer jag inte var uppkopplad och sy ihop några bostadsförsäljningar. Det får folk ha överseende med, säger Moshe.

Han skrattar och plockar fram sin telefon för att visa hur insamlingarna brukar gå till. I Facebookinläggen där Moshe berättar om sitt nya äventyr finns uppgifter om hur man kan donera pengar om man vill stödja projektet. Var pengarna ska gå är inte spikat än, men att de ska gå till att stödja behövande lokalt här i Södertälje är klart. Möjligen blir det en ny julfest för Södertäljes äldre – om restriktionerna tillåter. Hur donationerna till slut kommer användas ska redovisas tydligt på Facebook, så att de som skänkt pengar kan känna sig trygga med var pengarna hamnar.

– Varenda kvitto ska jag visa tydligt och om det blir något överskott så kommer det skänkas till Barncancerfonden och Unicef, säger Moshe.

Utöver att samla in pengar så är äventyret en väg till personlig utveckling för Moshe själv. Att titta ut över molnen på 4 000 meters höjd ger Moshe en andlig känsla som är svår att uppleva någon annanstans.

– Det känns som man lämnar planeten när man är på en bergstopp ovanför molnen. Under molntäcket är allt skit som människan hittat på. Jag tycker folk är för omedvetna om hur lite tid vi har här i livet. Vi lever inte tio livslängder, så vi borde passa på att göra det vi innerst inne vill, säger Moshe.