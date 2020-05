LT LISTAR: Här är bästa karantän-serierna i coronatider

Monika Nilsson Lysell, journalist:

► Devs (2020), HBO Nordic

Serien hade premiär i mars, och är en kuslig berättelse om en nära framtid. Ljudläggningen, och avsaknaden av normsnygga skådespelare, är halva upplevelsen. Huvudpersonen Lily Chan jobbar på teknikföretaget Amaya, och det är kring den ofattbart rika och samtidigt bohemiska ägaren Forests hemliga utvecklingsprojekt som handlingen utspelas.

► Världens hemskaste sjukdomar (2019), SVT play /SVT barn

Vill du få lite perspektiv till corona kan jag - och mina barn - varmt rekommendera det här barnprogrammet i sex delar som låter tittaren leva sig in i sjukdomar som skördade liv i en tid innan modern sjukvård. Erik Ekstrands gapiga programledarstil vägs upp av kostym och smink i världsklass. Men skynda er! Serien försvinner från SVT under maj.

► Fargo (2014, 2015, 2017) HBO Nordic

Är det här den bästa och mest skruvade serie som finns? Du kommer att älska det lågmälda skådespeleriet, de bisarra karaktärerna, och den kombination av grymhet och humor som antingen får dig att gapa eller gapskratta. Det finns tre fristående säsonger, och jag kan omöjligt välja en favorit bland dem. Se alla. Och njut!

Elias Zazi, kulturredaktör:

► Andra världskriget i färg (2009), Netflix

Dokumentärserien ger detaljerat inblick i det som hände på alla fronter under andra världskriget. Autentiska filmer har restaurerats i den senaste färgtekniken och HD och tittaren får också inblick i relativt nyupptäckta dokument som visar de olika ledarnas strategier.

► The Spy (2019), Netflix

Dokumentären berättar om den israeliska spionen Eli Cohen som infiltrerade Syriens allra högsta politiska - och militära ledning. Spänningen är ständigt på topp och flera karaktärer lyfter scenerna till en riktig rysare att det är lätt att fastna och titta på alla sex avsnitten i ett svep.

► Mossad inifrån (2017), Netflix

Tidigare agenter och ledare i Mossad tar död på några av alla myter som finns kring den beryktade israeliska säkerhetstjänsten – och skapar samtidigt nya. Här finns berättelser om topphemliga uppdrag och om mord på politiker, nazister och terrorister.

Carina Sigurdsson Löpp, nyhetschef:

► Husdrömmar Sicilien (2020), SVT play

Drömmer du om ett hus i Italien? Det gjorde Bill och Marie från Höganäs också och slog till på och renoverade det rosa kråkslottet ”Palazzo Cirillo” innan corona slog till. Följ med i det totala kaoset och förbered dig på många: men hur sjutton tänkte de nu?

► Hjärtats vägar (2016-2019), SVT play

Hugh Knight är hjärtkirurg med karriär. För mycket festande gör att han blir omplacerad att vara allmänläkare ett år i sin gamla hemby Whyhope i Australiens mitt. Fyra härliga säsonger intriger på lagom slötittarnivå.

► The Split (2018-2020), SVT play

Om Hannah Stern, en av Londons mest eftertraktade skilsmässoadvokater med egna trassliga affärer. Starka skådespelarinsatser och intressanta dilemman. Två säsonger och en tredje under inspelning.

Mattias Holgersson, familjeredaktör:

► Guldfeber (2020), SVT-play:

Kungliga myntkabinettets samling är en av världens förnämsta, med ett värde på 25 miljarder kronor. När man upptäcker att det saknas värdefulla mynt misstänks museichefen. Dokumentärserien i tre delar rör sig i högburna kretsar och i en myntsamlarkultur som liknar ett hemligt brödraskap. En välgjord skildring av ett brott som skulle kunna varit det perfekta. Ett gott exempel på en verklighet som överträffar dikten.

► No one saw a thing (2019), SVT-play:

Serien i sex avsnitt skildrar en händelse som inte enbart skakade den lilla staden Skidmore i USA, utan gav eko i hela landet. Invånarna i Skidmore tar lagen i egna händer när stadens plågoande och mobbare skjuts till döds på öppen gata. Därefter är det tyst. Ingen träder fram, ingen vittnar, hela stan håller tyst. Fortfarande är det enbart de som var på plats dagen då mordet skedde som vet vad som egentligen hände. True crime när den är som bäst.

► Militärligan (2019), SVT-play:

Välgjord dokumentärserie i sex delar som handlar om Militärligan som rånade både banker och värdetransporter. Rånen utfördes med militärisk precision - detta gav ligan dess namn. Starten var ett inbrott 1991 i ett militärt vapenförråd. Därefter var de ostoppbara. Serien ger också en bild av hur Sverige såg ut för 30 år sedan.

Tomas Karlsson, politisk redaktör:

► Falsk identitet (2015–), SVT-play:

Kring den franska underrättelsetjänsten, DGSE, och agenterna som jobbar där kretsar denna välgjorda serie. Handlingen rör sig från huvudkontoret i Paris till medarbetare ute på fältet i Syrien och Nordafrika – där kampen mot terrorism är en röd tråd. Nu ligger åter samtliga de fyra första säsongerna ute på SVT-play – och den femte säsongen har precis börjat sändas.

► 22 juli (2020), SVT-play:

Av alla skildringar om terrorattentaten i Oslo och Utöya – och terroristen Anders Behring Breivik – står NRK:s miniserie 22 juli i en klass för sig. Det är en dramatisering som ger så mycket mer. Så många fler dimensioner. Och i sig en hyllning till de som jobbar i basala samhällsfunktioner som polis, sjukvård, räddningstjänst – de som vi i coronatider också inser är hjältar.

► The story of rugby (2019), Viaplay:

Handen på hjärtat, för idrottsintresserade är de ”serier” vi helst följer på tv de i fotboll, ishockey och så vidare ... Allt annat är substitut. Men sportabstinensen kan stillas med hjälp av en uppsjö dokumentärer – och varför inte bekanta dig med sporter som du inte känner så väl. Som rugby. I sex avsnitt berättas om sportens dåtid, nutid och framtid. Från dess uppkomst i brittisk överklass till en världsport på alla kontinenter.

Izabelle Johannisson, journalist:

► The Good Place, Netflix

En komediserie som främst handlar om Eleanor som efter sin död oförtjänt och av misstag hamnar i himmelen. Hon måste fejka sin väg igenom ett efterliv bland riktiga helgon och såklart, sker en och en annan tabbe. Garanterar skratt och är en varm skildring av relationer, som tittare kan man dessutom få några reflektioner kring vem som anses vara en bra person. Skulle du komma till The Good Place?

► Community, Netflix

När Jeff Winger förlorar sin advokatlicens så går han tillbaka till studierna. Men i hans studiecirkel på den lokala folkhögskolan finns det studenter som alla är lite aviga och helt ärligt underbara karaktärer. Humorn är skämmig, smart och tar en tillbaka till en tid när man som student undrade vad man egentligen håller på med – och kanske känner igen sig i ett och annat knasigt scenario.

► Brooklyn 99, Netflix

Med den här serien blir ett avsnitt lätt fem. Det är en komediserie som har både hjärta, själ och en välgjord handling. Brooklyn 99 handlar om en poliskår i New York, där hela arbetsgruppen av konstaplar skiftar mellan att vara kompetenta poliser, tävlingsinriktade vänner och riktiga original som inte alltid får sin vilja igenom. Ett garanterat lyft i en tråkig corona-vardag!

Jacob Sjölin, sportreporter:

► The Last Dance (2020), Netflix:

En av årets mest emotsedda sportdokumentärer som Netflix och ESPN började streama tidigare än planerat på grund av pandemin. Tio avsnitt med unika bilder bakom kulisserna från det som blev Michael Jordan och Chicago Bulls sista mästarsäsong. En närgången och inte alltid smickrande skildring över en av idrottshistoriens mest ikoniska personer.

► Mindhunter (2017), Netflix

Två säsonger om FBI-agenterna Holden Ford och Bill Tench, som lägger grunden för hur polisen skulle komma att göra psykologiska gärningsmannaprofiler – genom att intervjua seriemördare efter seriemördare. Fascinerande och mörkt. Ibland kryper det i kroppen när man får följa alla morbida samtal – och se vad det gör med agenternas egna psyken.

► The Wire (2002), HBO:

Kanske har du redan sett den här klassiska serien, som ofta rankas bland de allra bästa som producerats. Om inte är det här ett perfekt tillfälle djupdyka i ett kriminaldrama som vidrör många samhällsfenomen som känns lika aktuella nästan två decennier senare. Går också bra att se om.

Lillan Hedlund, chefredaktör:

► The Good Doctor, Viaplay:

Sjukhusdrama med huvudkaraktären doktor Shaun Murphy som är en ung autistisk kirurg med savant syndrom. Följ hans med- och motgångar på sjukhuset och i privatlivet, under tre säsonger.

► Deadly Games, C More:

Verklighetsbaserad kriminaldramaserie om FBI:s jakt efter den skyldige efter terroristattentatet under OS i Atlanta 1996. Bäst är den äldre rutinerade bombteknikerna som drivs av bevisning och inte av prestige. För det går mycket prestige i syndabocksjakten. Spoilervarning: googla inte den sanna historien innan du sett klart serien.

► Covert Affairs (2010-2015), Prime Video

Under fem säsonger får man följa CIA-praktikanten Annie Walker som plötsligt, innan hon är klar med sin utbildning, befordras till fältagent. Vid sin sida har hon den blinde kollegan "Auggie" som lotsar Walker rätt i de situationer hon som agent hamnar i.

Leif Granlind, reporter:

► Columbo, SVT Play:

Klassisk 70-talsdeckare där man får följa den säregne kommissarie Columbos väg till att klara upp mord bland välbeställda i Los Angeles – mord som man får se begås innan Peter Falk, allt annat än rik, träder in i handlingarna. Avslutas i princip alltid med en oväntad, genialisk, lösning.

► Falsk identitet, SVT Play:

Låt er inte luras av den bedrövliga översättningen av namnet på serien. Det här är den bästa agentserien som någonsin gjorts.

► Andra världskrigets största händelser i färg, Netflix

Min kollega Elias Zazi tipsar fint om Andra världskriget i färg men det finns också en släkting som behandlar krigets viktigaste händelser i detalj. Kombinerat med otroliga färgbilder så klipps det smart mellan fem, sex, i bland ännu fler, experter. Enormt kunniga män och kvinnor, britter, amerikaner och tyskar som talar behagligt begripligt.