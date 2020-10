LT avslöjar: Bygget av 4 000 bostäder kan stoppas på grund av dålig luft – här är hela listan

2016 beslutade Södertälje kommun att bygga 20 000 bostäder på 20 år. Det målet ser ut att bli svårt att klara av – om inte kommunen löser trafikproblemet vid Mälarbron. Både Birkakorset och Turingekorset har nämligen för höga halter av partikelhalterna PM10 som är den luftförorening som ger störst hälsoproblem (läs mer i faktarutan nedan).

Läs även: Luftpartiklar farligare än väntat

I dagsläget handlar det om planer på runt 3 500–4 000 bostäder som skjutits på obestämd framtid.

– Det är ett jätteproblem där allt som ska byggas ger mer folk och bilar i rörelse, bland annat över Mälarbron. Vi riskerar att få alla bygglov som väntas leda till mer trafik över bron stoppade av länsstyrelsen, säger Anders Eklind, gatu- och trafikchef i Södertälje kommun.

Länsstyrelsen agerar på statens initiativ för att följa EU:s direktiv om hur höga partikelhalterna får vara. I Sverige finns ett trettiotal platser som inte klarar av dem, varav Turingekorset och Birkakorset är två av dem.

– Om vi inte hittar en lösning hotar EU med vite på hundratals miljoner kronor. Det är oklart om staten eller kommunerna ska betala det i så fall, säger Anders Eklind.

Tomas Karlsson: Södertälje långt från målet om frisk luft – skarpa åtgärder krävs

De höga halterna av PM10 är dock inget nytt problem. 1999 tog regeringen fram miljökvalitetsmål med riktlinjer för frisk luft som man hoppades skulle nås 2020. Statistik från Naturvårdsverket och en ny rapport från teknikkonsultbolaget Ramboll visar att så inte är fallet (LÄNK: Karlssons ledare i dag)

Till skillnad från tidigare år är inte Södertälje värst i klassen, det är Norrköping och Göteborg – men vi är fortfarande bland de sämsta och långt från miljömålen.

Redan 2012 påpekades att Södertälje har svårt att nå målet. Då gjordes ett åtgärdsprogram tillsammans med länsstyrelsen och Trafikverket, som Anders Eklind var med och tog fram.

– Vi hade en lista på möjliga åtgärder och testade alla men bara två visade sig vara effektiva: dammbindning och tidig vårstädning, säger han.

En undersökning som Östra Sveriges luftvårdsförbund/SLB analys gjort i Södertälje 2017–2019 visar att dammbindningen minskade dygnsmedelvärdet av höga partikelhalter med 33–45 procent.

Läs mer: Dålig luftkvalitet kan lösas med omledd trafik

EU:s luftkvalitetsdirektiv har en gräns på 50 mikrogram partiklar PM10 per kubikmeter luft varje dygn, som får överskridas max 35 gånger per år. När halterna är högre än så är det skadligt för människor. Sveriges riksdag har även egna miljökvalitetsmål om 30 mikrogram partiklar PM10 per kubikmeter luft.

Södertälje hade 37 överträdelser vid Birkakorset 2018 (se den gula kurvan för Birkakorset i diagrammet ovan), vilket fick miljödepartementet att reagera.

– Vi måste reagera, annars kan EU dra Sverige inför domstol och kräva dryga böter. Vi tittar mycket på varför det blivit så och vad kommunerna gör för att komma till rätta med problemen. I Södertälje jobbar man med ett åtgärdsprogram och i detta fall bedömdes de två överskridande dygnen bero på vårstädning, säger Johanna Janson vid miljödepartementets klimatenhet.

Den akuta faran anses därför vara löst, men regeringen fortsätter bevaka hur det går med hjälp av miljödepartementet och Naturvårdsverket.

Partikelhalterna är som högst januari till april, med viss ökning även november-december och i maj (se diagrammet ovan). Delvis beror det på att man sandar vinterhalvåret mot halka, som sedan krossas till damm av tunga fordon.

Delvis beror det på att dubbdäck är den största enskilda boven till höga partikelhalter och Södertälje har en hög andel bilar med dubbdäck, runt 65–70 procent jämfört med rikssnittet på 15 procent.

– Visst har vi en del landsbygd där det är befogat med dubbdäck men de som bor i stan behöver inte dubbdäck. Förmodligen är det mest slentrian och att man tror att det är bättre, säger Anders Eklind.

Läs mer: Nu ska vägdammet klistras fast i Birkakorset – dyra metoden ett sätt att få bättre luft

En jämförelse av dygnsmedelvärdet mellan Turingegatan och Hornsgatan i Stockholm som KTH gjorde 2017 visade att PM10-halterna det senaste decenniet sjunkit markant på Hornsgatan medan ingen nedåtgående trend syntes på Turingegatan.

På Hornsgatan gjordes åtgärder som lyckades reducera partikelhalterna, bland annat dubbdäcksförbud. Men i Södertälje är inte något dubbdäcksförbud aktuellt.

– När vi testade ett dubbdäcksförbud enligt åtgärdsprogrammet från 2012 gjorde det inte att partikelhalterna sjönk. Dessutom väntades ett förbud skapa en stor administration av att hantera ansökningar om dispens, men framförallt är problemet att det är polisens uppgift att se till att förbudet följs och de har inte resurser till det, säger Anders Eklind.

Läs mer: Norskt stopp för dieselfordon kan vara något för Södertälje

Varje dygn passerar runt 35 000–38 000 fordon Mälarbron, där vardagarna genererar mest trafik.

– För att ta sig över kanalen finns bara Mälarbron, Saltsjöbron och motorvägsbron, där de två sistnämnda ägs av Trafikverket och ligger en bit från stadskärnan. Därför behöver vi skapa en ny central passage över eller under kanalen så att vi får bort trafiken över Mälarbron, säger Anders Eklind.

Läs mer: Boel Godners syrliga svar på regeringens kritik: ”Upplever inget gehör för våra farhågor”

Det finns även ett problem med kväveoxider, som är farligare än PM10. De utsläppen kommer främst från dieselbilar.

– Det hoppas vi kommer lösa sig själv när elbilarna blir vanligare. De halterna har inte heller överskridit gränsvärdena. Där har det varit diskussion om miljözoner, men precis som med dubbdäcksproblemet skulle det ge stor administration samt är polisens uppgift att övervaka.

Tomas Karlsson: Förbudszoner blir svåra att införa i Södertälje

Har covid-19 minskat trafiken över Mälarbron?

– Precis i början gjorde den det, sedan har det gått upp igen även om det är lite mindre trafik än vanligt. Folk behöver fortfarande handla även om de inte åker till jobbet så det vi framför allt ser är att puckeln för mycket trafik har förflyttats. Hur viruset kommer påverka framtiden om fler jobbar hemifrån och pendlar mindre vet vi ju inte.

Tomas Karlsson: Minskning med 1,1 miljon fordon på tio veckor – låt inte pandemins effekt på trafiken bli en parentes

Något slutdatum för när kommunen ska ha fått ner halterna av PM10 finns inte.

– Det borde redan ha gjorts, men det är svårt att göra. Våra största problem är att det inte finns någon annan passage över kanalen, säger Anders Eklind.

Här är byggena som riskerar att stoppas

Centrala delarna:

Mariekällgatan: 27 lägenheter.

Trädgårdsgatan, Mariekäll: 60–70 lägenheter

Liljewalchshagen, Mariekäll: 50–70 lägenheter.

Allaktivitetshuset: cirka 80 lägenheter.

Saltskog centrum: 65–70 lägenheter.

Daldockan, norra Saltskog: cirka 550 bostäder av blandad upplåtelseform.

Dagliljan, Västergård: 170 lägenheter.

Gullpudran, Västergård: 24 lägenheter.

Gamla polishusets parkering: oklart, förmodligen blir det mest kontor.

Bårstafältet: cirka 700 bostäder av blandad upplåtelseform.

Geneta centrum: cirka 600 lägenheter.

Västra Blombacka: cirka 600 lägenheter.

Kaxberg etapp 2, Lina: cirka 50 villor.

Även planerna på ett höghus med cirka 50 lägenheter vid sjukhuset påverkas då det ligger nära Birkakorset som redan är hårt trafikerat.

Enhörna:

Sandviken – cirka 200 bostäder.

Ekeby – 140 bostäder.

Underås – 350 bostäder (möjligen upp mot 1 000 bostäder).

Läs mer: Så tycker politikerna om bostäder i grusgropen: ”Enhörnaleden klarar inte denna utbyggnad”

Fotnot: Även planerna på hotell vid Marenplan och vid Torekällberget kan påverkas, då de kommer innebära mer trafik. När det gäller Lunakvarteret är läget så akut att det måste genomföras oavsett.

Fakta: PM10

I varje kubikmeter stadsluft finns tusentals små partiklar. PM10 är mått av antal partiklar i luften som är mindre än tio mikrometer i diameter.

Partiklarna uppstår av flera orsaker, till exempel slitage av vägbanan på grund av dubbdäck, sandning och utsläpp från industrier.

När de små partiklarna andas in kan de orsaka negativa hälsoeffekter på kort och lång sikt, till exempel andningsbesvär, hjärt- och kärlsjukdomar, lungcancer eller förtida dödsfall. De har särskilt stora effekter på barns hälsa och kan orsaka astma eller försämrad lungutveckling.

EU:s miljökvalitetsnormer för PM10 är en gräns vid 50 mikrogram/kubikmeter luft. I dag tillåts 35 överträdelser av gränsvärdena per år. Sverige har även nationella miljömål med en maxgräns på 30 mikrogram/kubikmeter.

De högsta halterna av PM10 mäts i städerna och är svåra att hantera. De åtgärder som kommuner ofta använder är dubbdäcksförbud, gatustädning och dammbindning.

I Södertälje har halterna varit höga sedan mätningarna började 2006, vid Birkakorset och Turingekorset. En del av den dåliga luften når även en bit in på Nygatan respektive Oxbacksleden.

Källa: Naturvårdsverket, SLB analys