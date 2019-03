Nykvarnskockens bilder inifrån succélandslaget – här är medaljtårtorna: "Har blivit en grej"

Att säga att Nykvarns Per Lindius, sonen Marcus och Södertäljes Linn Holmbergs matlagning låg bakom medaljerna i Östersund är att ta i. Men faktum är att Per Lindius tårtor har blivit en stor snackis under världsmästerskapet i skidskytte som avslutades på söndagen.

Hanna Öberg berättade för DN efter VM-guldet den 12 mars att hon ville ha tårta.

– Det började med längdlandslaget 2008. Inför Vancouver-OS då tog jag hand om precamp för längd- och skidskyttelandslagen, sedan har det rullat på. Men det var uppehåll med skidskytte tills Pyeongchang-OS förra året. Jag började med tårtor i längdlandslaget vid varje medalj där medaljören får ta först. Så tyckte jag inför Pyeongchang att vi skulle göra likadant i skidskyttet men Wolfgang (Pichler, förbundskapten) undrade "What is this tårta"? hehe...Så jag försökte förklara för honom, jag bakar tårta och så får du hålla tal och så höll han tal och sedan vände han sig bara om och tog första biten själv, skrattar Per Lindius.

– Det har varit mycket tårtbak sedan dess.

Vad säger du om uppmärksamheten?

– Det är roligt. Jag jobbar också med seglingslandslaget på sommaren, jag kör likadant med de när de tar medalj på OS och VM.

Det här är din grej?

– Ja, det har blivit ganska mycket uppmärksamhet med de här tårtorna. Det är väl roligt, liksom, men jag är egentligen ingen bagare men det har blivit en grej. Vid VM i Falun (2015) blev det väldigt stort, då fick jag stå och baka tårta i TV4 i direktsändning.

Varför har det här blivit så stort?

– Det är roligt att samlas runt någonting och sedan är de uppskattade av åkarna och ledarna, det gäller att hela tiden försöka hitta på nya varianter.

Det är det som är utmaningen?

– Ja, det är det ju och vad man får tag i när man är i andra länder, Sydkorea och så. Det är ju lättare när man är i Sverige.

Vad har medaljörerna för favoriter?

– Sebbe (Sebastian Samuelsson) ville ha med chokladkladdkaka i botten så den fick vi göra när han och Hanna (Öberg) tog bronsmedaljen. Längdtjejerna ville ha en chokladmoussetårta.

Man får önska, alltså?

– Ja, sedan får man se om jag lyckas få ihop det, hehe.

Vad ville silvertjejerna ha på lördagen?

– De ville också ha chokladmoussetårta, de hade sett längdtjejernas. Så då gjorde vi en med chokladmousse och vit marsipan.

Per Lindius, som driver cateringföretaget Alla tiders matlagare i Nykvarn, kom direkt till Östersund efter längd-VM i Seefeld.

– Det har varit fullt upp men nu håller vi på och packar ihop grejerna. Det har varit väldigt bra. Det har varit jättemycket att göra, jag var ju först med längdlandslaget i Seefeld och sedan flög jag direkt hit till skidskytte-VM.

Men det är inte bara tårtor som Per Lindius och hans team gör.

– Vi lagar all mat, det är frukost, sedan är det lunch, sedan är det mellanmål, det brukar vara mellan två och tre, sedan är det middag vid 19 och sedan är det kvällsfika 21.30.

Vad blir det för mat?

– Vi kör alltid gröt till frukost och ägg och vitaminshots med ingefära. Lunchen är buffé då får de plocka själva. Sedan mellanmålet är som en mindre frukost, ingen gröt, men yoghurt och müsli och smörgåsar och ägg. Middagen är alltid tre rätter, en liten förrätt först, varmrätt och sedan en liten dessert eller tårta efteråt. Kvällsmålet är också som en liten frukost.

Men Nykvarns- och Södertäljegänget slapp laga avslutningsmiddagen på söndagen.

– Vi ska i väg på en bankett för alla som har jobbat, så vi slipper det, rätt skönt, jag har varit i väg i 34 dagar på raken. Jobbat 16 timmar om dagen, det känns, men det är skoj.

Blir det semester nu?

– Nej, sedan blir det tillbaks till jobbet sedan åker jag med seglarna på träningsläger till Mallorca den 28:e...

