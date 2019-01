Nu är småfåglarna räknade – här fågeln som sopar banan med med de andra

Anmäl text- och faktafel

Det återstår för många att skicka in sina rapporter via brev, men rapporterna som kommit via app och webb har redan sammanställts av BirdLife Sverige.

Redan innan räkningen är helt klar, kan arrangörerna konstatera att det har varit ett rekordartat intresse och att man troligen kommer att landa på totalt uppemot 25 000 inkomna rapporter från hela landet.

I Nykvarn flög gråsiskan upp från fjolårets tiondeplats till nummer ett på listan och i Södertälje kommun flög gråsiskan upp som etta från fjolårets femte plats.

– Gråsiskan ”sopar banan” med övriga arter. Anledningen är att vi för andra året i rad nåtts av ett betydande inflöde av gråsiskor från öster. Det är framför allt områdena runt Mälardalen som nåtts av stora mängder, säger Anders Wirdheim, kampanjledare för BirdLife Sverige i ett pressmeddelande.

Här kan du själv söka statistiken från tidigare år.

Vanligaste småfåglarna i Södertälje kommun 2019

1. Gråsiska Acanthis flammea

2. Talgoxe Parus major

3. Blåmes Cyanistes caeruleus

4. Koltrast Turdus merula

5. Pilfink Passer montanus

6. Domherre Pyrrhula pyrrhula

7. Skata Pica pica

8. Gulsparv Emberiza citrinella

9: Grönfink Chloris chloris

10. Gråsparv Passer domesticus

I hela Sverige är topp tre-listan: Talgoxe, pilfink, gråsiska

Vanligaste småfåglarna i Nykvarns kommun 2019

(2018 var blåmes, talgoxe och gulsparv topp-tre)

1. Gråsiska Acanthis flammea

2. Talgoxe Parus major

3. Blåmes Cyanistes caeruleus

4. Domherre Pyrrhula pyrrhula

5. Pilfink Passer montanus

6. Koltrast Turdus merula

7. Stjärtmes Aegithalos caudatus

8. Gulsparv Emberiza citrinella

9. Nötväcka Sitta europaea

10. Grönfink Chloris chloris