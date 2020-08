Det har pyrt i flislagret i Mörby industriområde sedan i söndags, något som Söderenergi själva hanterat fram tills igår eftermiddag. Men när vinden ökade spreds branden och räddningstjänsten kopplades in. Under gårdagen vattenbombades området, tågtrafiken stod still i några timmar och allmänheten varnades att hålla sig inomhus på grund av rökspridningen.

TV: LT är på plats i Mörby industriområde dagen efter storbranden