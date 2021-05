LISTA: Här är nya satsningen som underlättar för dig att läsa med barnen – missa inte bästa boktipsen

Under 2021 vikarierar Jenny Grahn och Isabella Staf som barnbibliotekarier i Södertälje stadsbibliotek. En av många arbetsuppgifter är att vara behjälpliga med nya e-boksappen ”Bibblix”. Den vänder sig till alla barn mellan 6 och 12 år och här finns över 2 400 populära svenska barnböcker att läsa i smartphones eller surfplattor.

– Såklart även för vuxna som vill läsa för och med barn, säger Isabella Staf och berättar att appen redan är igång och att den nu under våren och sommaren kommer att lanseras stort.

– Tanken med appen är att fler barn ska hitta sin läslust och själva kunna hitta sin läsning. Man vill också öka träffsäkerheten, alltså att barnen ska tycka att de får bra boktips som är anpassade efter deras läsförmåga.

Appen Bibblix är gratis att ladda ner och som användare betalar man inget. Den anslutna kommunen eller regionen står för notan och betalar en fast avgift per år. Jenny Grahn förklarar att ett lånekort behövs och då kan man göra fem lån per vecka i Bibblix med lånetiden 28 dagar per bok.

– Finns det flera lånekort i familjen blir det ju också mer utlåningsmöjligheter per familj, säger Jenny Grahn, som tycker att appen är fantastisk och speciellt sökmotorn där.

– Den är lätthanterlig och för barn som inte vill läsa via skärm kan appen ses som en bra sökmotor för boktips. Enkelheten i sökning gör att det kan bli en möjlighet i vårt samarbete med skolor och till utlån i större skala.

Varför är det så viktigt att barn ska läsa?

– Det fina med läsning är ju att det öppnar upp för nya världar och samtidigt möjliggör ett eget språk. Att ha tillgång till språk är rörelsefrihet, säger Jenny Grahn och får medhåll av kollegan Isabella Staf.

– Det finaste du kan ge ditt barn är din röst och ditt språk. Läs tillsammans. Få saker har större betydelse för ditt barn. På biblioteket kan vi guida till böcker som passar just dig och ditt barn.

Under sina vikariat kommer Jenny Grahn och Isabella Staf att ha olika ansvarsområden. Uppdraget är läsfrämjande och demokrati och arbetsuppgifterna kan skilja sig stort från dag till dag. Exempelvis delade de ut påsar med läs och skrivtips på sportlovet och påsklovet. De två är också med och utvecklar samarbetet med förskolor och skolor.

– I tider av corona har vi anpassat verksamheten och istället för att ha aktiviteter inne på biblioteket går vi ut och träffar barn och unga utomhus, säger Jenny som började sin biblioteksbana på ”Rum för barn” på kulturhuset i Stockholm för att därefter arbeta i cirka tio år som bibliotekspedagog på skolbibliotek.

Isabellas senaste arbete var på Landskrona stadsbibliotek med uppdrag att stärka barnens delaktighet. Förutom biblioteksexamen har hon också studerat och arbetat inom fältet för socialt arbete. Isabella Staf passar på att tipsa om bokcirkeln för föräldralediga hon Dima Khoury och Jenny dragit igång.

– Vår kravlösa bokcirkel är digital och pågår på onsdagar klockan 9.00 via Skype. Vi pratar kring boken ”Vad alla föräldrar borde få veta” av Kajsa Lönn Rhodin och Maria Lalouni. Mejla biblioteket om du vill vara med.

Jenny tipsar om fem barnböcker:

”Haj-Jenny” av Lisa Lundmark.

”Offret till Dond” av Siobhan Dowd.

”Jordens fantastiska byggen” av Jens Hansegård.

”Witchboy” av Molly Ostertag.

”Familjen” av Cecilia Lidbeck.

Bella tipsar om fem barnböcker:

”Blunda!” av Elisabet Ericson.

”Hej Hej Hej” av Karin Cyrén.

”Mio och matchen” av C. J. Renner, illustrerad av Aburtov och Fernando Cano.

”Getmannen” av Tobias Gard.

”Humlan Hanssons hemligheter” av Kristina Sigunsdotter och Ester Eriksson.