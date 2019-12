Linnea Hylén: Hur står det till med säkerheten, Löfven?

De senaste årets försvarspolitiska debatt har satt press på den rödgröna regeringen.

Försvarsmakten såväl som de civila myndigheterna har informerat statsministern om sina resursbehov för att kunna upprätthålla Sveriges säkerhet. Regeringens tama ekonomiska löften om ett stärkt försvar blir dock ännu svårare att ta till sig när Rosenbad inte kan hålla koll på sina egna vapen.

I mitten av november avslöjade Dagens Juridik att pistoler och ammunition stulits från ett av Regeringskansliets vapenskåp. Vapnen – som annars finns till för regeringens skyddsvakter – hade plötsligt försvunnit ur det till synes ”säkra” vapenskåpet.

Pistolerna som stals var så kallade ”extravapen” som används vid en förhöjd säkerhetsnivå i Rosenbad. Den som vill hämta ut vapen måste legitimera sig för att sedan kvittera ut dem. Securitas, ett privat vaktbolag, är anlitade som skyddsvakter på Regeringskansliet. Deras skyddsvakter utbildas först av polisen och måste senare godkännas av Länsstyrelsen för att komma i arbete. Lyckligtvis måste flera steg genomföras för att man ska bli godkänd som skyddsvakt i regeringskvarteren – men den senaste tidens stölder visar samtidigt att säkerhetsrutinerna inte har varit tillräckliga.

Så sent som i helgen avslöjade Aftonbladet att ytterligare en vapenstöld skett inne i Rosenbad. Därutöver rapporteras det om att fler vapen ska ha stulits under året. Under måndagen greps en skyddsvakt misstänkt för vapenstölden. Mannen, som är i 30-årsåldern, har enligt uppgift visat fler tecken på ”varningsklockor”: han har haft stora ekonomiska skulder samt tidigare under året genomfört ett namnbyte. Affärens inträffande beskrivs av ett inblandat vittne som ”skandalös”.

Likväl blir bristen på någon som helst kommentar nästintill skrattretande i ljuset av att ett flertal vapen stulits från Sveriges påstått säkraste byggnad.

De säkerhetsrutiner som Regeringskansliet visserligen har följt har gällt den externa kommunikationen. Varken Regeringskansliet eller Securitas har velat kommentera frågan vidare med hänvisning till sekretess.

I grund och botten är det korrekt att inte berätta mer om regeringens säkerhetsarbete – som betonar både ett fysiskt skydd liksom det som sägs (eller inte sägs) utåt. Likväl blir bristen på någon som helst kommentar nästintill skrattretande i ljuset av att ett flertal vapen stulits från Sveriges påstått säkraste byggnad.

Det är inte enbart Rosenbad som behöver höja säkerhetsnivån – utan hela Sverige. Debaclet kring vapenstölder är tyvärr bara en av flera säkerhetsincidenter som skett under Stefan Löfvens (S) statsministertid, där Transportstyrelseskandalen 2017 var den värsta av dem. En gång är ingen gång, men två gånger är en vana. I den här takten kan man undra om det skapats en Löfvensk tradition av att så konsekvent tumma på säkerhetsrutinerna.

Vi får åtminstone hoppas att denna nya vapenskandal leder till att statsminister Löfven gör om och gör rätt på alla fronter kopplade till Sveriges försvar och säkerhet. Det skulle vara ett betryggande besked i vår allt mer osäkra omvärld.

Linnea Hylén

ledarskribent