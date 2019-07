Leif Östling sommarpratar: "En ny inblick och en ny erfarenhet"

Leif Östling inleder sitt sommarprogram med en rivstart, "vad fan får jag för pengarna?", ett numera klassiskt citat som väckt starka känslor. Leif Östling möttes av en hel del kritik för uttalandet, men överraskande många, berättar han i programmet, tyckte det var bra att någon äntligen vågade ställa den viktiga frågan till våra politiker – vad gör ni med våra pengar?

När LT når Leif Östling är han i Norrbotten.

– Frågan om att vara sommarvärd kom lite överraskande, även om det har varit med en del näringslivsfolk genom åren, som Claes Dahlbäck, Investors tidigare styrelseordförande och vd. Claes Dahlbäck sa till mig: "du ska veta Leif, att vara sommarvärd, det tar mer tid än vad du tror". Och det gör det, det tar tid. Men det är samtidigt ett ärofullt uppdrag och det har varit kul, säger Leif Östling, som innan han tackade ja också diskuterade saken med familjen.

Vad tror du att du kommer få för reaktioner på programmet?

– Jag vet faktiskt inte. Jag vet vad jag har fått för reaktioner tidigare, men publiken är otroligt bred och det handlar om mellan en och en och en halv miljon lyssnare. Det är klart att det kanske finns en och annan journalist eller politiker som studsar till.

Att vara sommarvärd handlar om att sätta ihop ett relevant program på cirka 45 minuter, berättar Leif Östling, plus att välja musik.

– Lyssnaren ska ju helst inte somna vid radioapparaten, det måste vara intressant och ha ett allmänintresse och inte vara alltför egofixerat. Det måste också ha ett visst underhållningsvärde. Jag har ingen erfarenhet från underhållningsindustrin men som tur var har jag haft stor hjälp av medarbetare på Sveriges radio som bistått på ett bra sätt.

På frågan om han fått något refuserat, något han egentligen hade velat ha med svarar Leif Östling att ansvarig utgivare alltid har sista ordet.

– Ja, jag fick putsa lite. Det handlade om en och annan kommentar som plockades bort, där ansvarig utgivare kände att motparten hade behövt få yttra sig. Så ska det naturligtvis också vara, men det tänkte jag inte riktigt på när jag skrev.

Ett helt yrkesliv, 45 år inom svenskt näringsliv och som vd på Scania i 24 år, det låter sig inte sammanfattas på 45 minuter. Men vad är Leif Östling mest stolt över?

– Det har varit intressant att få vara med och utveckla ett nytt modernt ledarskap på Scania, det som vi delvis lärde oss av japanerna och Toyota. Det ledarskapet har blivit en sorts modell för andra svenska industriföretag. Det är kanske den största tillfredsställelsen.

I programmet varvar Leif Östling teman och lyssnaren får bland annat följa med bakom kulisserna i dramat när Volvo försökte köpa Scania.

Södertälje nämns också, som en stad med en fantastisk mångfald och en lång och fin historia som industristad.

– Södertälje utmärker sig även på ett positivt sätt när det gäller hur man löst problemen med den grova brottsligheten, det är värt att nämna. Södertälje stad är ett fantastiskt gott exempel på hur man jobbat aktivt och proaktivt för att lösa problemet i stället för att bara ropa efter fler poliser.

En stor del av programmet handlar om samhällsfrågor och frågan vad politiker egentligen gör med våra pengar återkommer. Bland annat pekar Östling på vad han anser vara systemfel inom den svenska sjukvården, som han tycker ska befrias från politiker som "inte förstår hur ett vårdsystem bör fungera". Samma sak med skolan. Det kan ligga nära tillhands att tro att Leif Östling kanske sneglar på en politisk karriär.

– Långt tillbaka i tiden var jag engagerad i SSU och jag känner ett engagemang för hur det går i samhället. Men det är en väldigt annorlunda värld mot den jag valde. Jag är nog också för lite tilltalad av alla turer inom politiken. Och kanske framförallt, jag tappar mycket av mitt oberoende. Då kan jag inte uttala mig om allt i alla lägen, säger Leif Östlig.

Lyssna på hela programmet här.

Leif Östlings musiklista

Raised on Robbery - Joni Mitchell

You never give me your money - the Beatles

I know what I know - Paul Simon

End of the line - Traveling Wilburys

Doctor my eyes - Jackson Browne

Vara vänner - Jakob Hellman

Waterloo - ABBA

Swanee river rock - Ray Charles

Tjena Allena - Magnus Uggla

Orange colored sky - Nat King Cole

Mando Diao – Strövtåg i Hembygden