Tomas Karlsson: Uthållighet krävs för att få bort svartuthyrarna

Almedalsveckan är i full gång. Givetvis med stort medialt fokus på de politiska partierna under deras respektive dagar. Miljöpartiet inledde på söndagen, Moderaterna hade gårdagen och i dag är det Vänsterpartiets tur. Övriga riksdagspartier följer under veckan, ett parti per dag, innan Sverigedemokraterna stänger butiken på söndag.

Anmäl text- och faktafel

Men Almedalen är mycket mer än partipolitiska utspel. För Södertälje kommun har denna vecka i Visby genom åren blivit en given plats att väcka opinion – och på tisdagseftermiddagen är det åter dags för kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S), oppositionsrådet Alexander Rosenberg (M), lokalpolischefen Max Åkerwall med flera att ta plats i seminariets panel.

Årets tema är den svarta andrahandsuthyrningen och handeln med kontrakt på bostadsmarknaden. Det göder den organiserade brottsligheten – människor tjänar stora pengar på andras utsatthet. Och Södertälje, genom kommunala Telge bostäder, har en del erfarenheter att dela med sig av kring hur bolaget arbetat med uppsägningar av svarta kontrakt.

Södertälje vill påvisa att handeln med svarta hyreskontrakt är ett samhällsproblem som gäller hela landet – även om övriga landet inte alltid insett detta.

Igenkänningsfaktorn är hög. År efter år håller sig Södertälje till ämnen som kretsar kring migration, integration och segregation – med en tydlig koppling till kriminalitet.

Den melodin biter sig fast: Tänk kriminalitet, tänk Södertälje.

Det är klart att det finns en risk i att göra på detta vis. Södertälje placerar sig medvetet på en skala med tydlig negativ klangbild – vilken journalister, debattörer, politiker och andra samhällsengagerade årligen serveras på bästa seminarietid i Almedalen. Den melodin biter sig fast: Tänk kriminalitet, tänk Södertälje.

Samtidigt. Om det ska finnas någon mening med kommunarrangerade seminarier i Almedalen, så måste de ha ett relevant innehåll. Och då är det alltid bäst att säga som det är – inte att ägna tid åt yta och fernissa.

Målet för Södertälje är att få övriga Sverige, inte minst riksdag och regering, att begripa hur läget är och – vilket ofta är fallet, så även i år – att påvisa hur nuvarande lagar och regler inte räcker till för att komma åt problemet.

I flera årtionden har exempelvis Södertälje lobbat för att skrota Ebo, lagen om eget boende för asylsökande. Bland annat vid seminarier i Almedalen. Och när regeringen slöt januariavtalet med Centerpartiet och Liberalerna fanns för första gången en öppning. Punkt 43 i fyrpartiöverenskommelsen har rubriken Förändra Ebo.

Men Södertälje vill nu gå vidare. Kommunen efterlyser även förändringar i hyreslagen, så att fastighetsvärdarnas möjlighet att säga upp svartuthyrare förenklas. Det starka besittningsskyddet för hyresgäster utnyttjas även av dem som icke har rent mjöl i påsen – processen att säga upp ett kontrakt tar tid och hyresnämnderna har begränsade resurser.

Dessutom ställer kommunen krav på en ny fysisk folkräkning medelst dörrknackning. Den senaste folkräkningen i Sverige ägde rum 1990 – och för beslutsfattare och ansvariga myndigheter är denna att betrakta som den sista. Nu förlitar man sig på de databaser med offentliga register, inklusive det lägenhetsregister som infördes 2010, som innehåller uppgifter om oss och om hur vi bor och med vilka.

Luckorna i den svenska koll och kontroll-apparaten tjänar den organiserade brottsligheten väl.

Problemet är, enligt Södertälje, att det finns många människor som inte alls bor där de är folkbokförda – eller som inte är folkbokförda över huvud taget men ändå bor i lägenheten. Luckorna i den svenska koll och kontroll-apparaten tjänar den organiserade brottsligheten väl. Och det är därför Södertälje vill se en folkräkning av klassiskt snitt.

Därför. Räkna med att seminariet i Visby i dag (precis som brukligt är) blir välbesatt. Men räkna också med ett snarlikt tema från Södertäljes sida när det drar ihop sig för Almedalen nästa sommar.

För detta har åren lärt oss: Långsiktighet och uthållighet är ett måste för att få omvärlden att lyssna på varningarna från Södertälje.