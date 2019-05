Tomas Karlsson: Nog kan partierna tåla lite klimatengagemang

Att miljö- och klimatfrågan seglat upp som väljarnas mest prioriterade fråga har märkts i den nu pågående Europaparlamentsvalrörelsen. Även de politiker och partier som normalt inte ägnar några djupare tankar åt dessa frågor försöker erbjuda svar på vad de vill göra i EU för att minska utsläppen av växthusgaser, ställa om till fossilfri energi, förbättra möjligheterna att resa med tåg i Europa och så vidare.

En bidragande orsak till att just klimatfrågan är väljarnas viktigaste är den folkrörelse som sprider sig från kontinent till kontinent – allt sedan Greta Thunberg inför riksdagsvalet i höstas började skolstrejka för klimatet och därefter åkt på turné till världsledare för att sprida budskapet.

Ett av de tydligaste målen med protesten är att politikerna måste börja lyssna på larmrapporter och vidta åtgärder för att vi ska kunna klara av att leva upp till Parisavtalet.

Ungdomar runt om i världen följde i Greta Thunbergs spår. De unga är drivande i protesterna – men ungdomarna har också på många håll sällskap av mer seniora samhällsmedborgare som sluter upp bakom parollen #Fridaysforchange.

Här i Södertälje exempelvis där Kristin Persson och Björn Sveréus anordnade en första stöddemonstration vid stadshuset i Södertälje i november – och sedan i mars arrangerat en manifestation per månad. Numera håller Persson, Sveréus och de andra klimataktivisterna till vid Politikertorget. Flera lokala partiföreträdare har närvarat.

Enligt konstens alla regler har gruppen, som sig bör, ansökt om demonstrationstillstånd hos polisen. Och på fredagseftermiddagen är det åter dags.

Tajmingen är perfekt. Att ha en klimataktion på Politikertorget mitt i den absoluta valspurten – när de politiska partierna oavsett kulör har största möjliga uppställning – är ypperligt. Politiker som under denna valrörelse tagit klimatfrågan till sig får dela torget med just de klimatengagerade väljare som inget hellre vill än att just politiken ska ta till sig deras budskap.

Det är när sådana möten uppstår som demokratin är som allra vackrast – nästan för vackert för att vara sant.

Och detta har visat sig fungera väl just på Politikertorget. När ett enskilt parti har en partiledare, minister eller annan ledande företrädare på plats, fortsätter de andra partierna med sina väljarkontakter. Det fungerar utmärkt. Många människor kan samsas på samma yta – åsiktsskillnader till trots. Och emellanåt bryter man åsikter med varandra.

Och naturligtvis. Så vackert kan vi inte ha det.

När polismyndigheten godkände hur partierna får bedriva valrörelse på Politikertorget – Miljöpartiets och Socialdemokraternas valcontainrar, plus specifika ytor åt Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet där de kan ställa upp tillfälliga bord – finns ett tydligt förbehåll.

Ingen partipolitisk aktivitet får förekomma på fredagen mellan 15:00 och 17:00 när klimatmanifestationen pågår. Politikertorget ska tömmas. Containrarna får rent fysiskt finnas kvar, men ”över-dagen-borden” måste bort.

Polismyndighetens beslut är besynnerligt. Det är svårt att se det problematiska i att just denna politiska manifestation äger rum under pågående valrörelse – på exakt samma plats där politiska möten nu sker ideligen under flera veckors tid. Inte är det av omsorg om partierna – de tål att möta klimatengagemanget.