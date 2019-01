Tomas Karlsson: Nästan 30 år sedan Hillsborough – äntligen dags för upprättelse

Den 15 april 1989. Vårsolen lyser över engelska stålstaden Sheffield – dit 10 000-tals människor tagit sig för FA-cupsemifinalen mellan Liverpool och Nottingham Forest. Förväntan, längtan och passion låg i luften när åskådarna tog plats på arenan, Hillsborough.

Liverpoolsupportern Dan Davies beskriver sina intryck minuterna före avspark, i Daniel Gordons prisbelönta tv-dokumentär ”Hillsborough”: ”We were in red, they were in all white, the pitch was as green as you've ever seen. If you would have taken a snapshot of football at it's most beautiful – that was it (fritt översatt: ”Vi hade rött, de var helt i vitt, planen var så grön som den kan bli. Om du hade tagit en bild av fotboll när den är som vackrast – var det denna”).

Varje fotbollssupporter förstår den känslan av eufori, kan se den bilden framför sig.

Det är dock en helt annan bild som vi för alltid förknippar med Hillsborough. För i samma stund klämdes människor till döds på läktaren bakom Liverpools mål – och matchen avbröts efter några minuter. Målvakten Bruce Grobbelaar, som var den spelare som stod allra närmast, har i sin självbiografi, Life in the jungle, beskrivit upplevelsen: ”Där fanns ett mjukt ljud – av luft som pyser ut. Jag såg ansiktena som pressades mot staketet”.

95 människor – den yngste 10 år, den äldste 67 – klämdes ihjäl. De dog på läktaren eller senare av sina skador på matchdagen. Ytterligare en man avled i mars 1993, efter nästan fyra års livsuppehållande sjukhusvård.

Tragedin är enorm. Och den har skapat förändring.

Fram till den dagen betraktades fotbollssupportrar generellt på ett enda sätt – som ett våldsamt, skränigt kollektiv av framför allt unga lågutbildade arbetarklassmän. Särskilt de på ståplats. Och arenorna var byggda därefter.

De minner en hel del om burar för boskap – några djupare funderingar kring säkerheten för åskådarna förekom sällan.

Höga stålstaket spärrade av mellan planen och publiken – det skulle inte gå att komma ut. Och även inne på ståplatsläktarna, som på Hillsborough, fanns ofta staket mellan de olika sektionerna så att det inte heller gick att röra sig i sidled.

Detta gällde i allra högsta grad i just England. Men även ståplatssektionerna på våra svenska fotbollsarenor var byggda efter samma mönster.

Efter Hillsborough förändrades detta. De 96 omkomna – kvinnor och män, barn och pensionärer – visade att nidbilden om att enbart överförfriskade huliganer såg på fotboll från ståplats inte stämde. Stålstaketen försvann, arenorna moderniserades och fick sittplatssektioner överallt.

Men Hillsboroughtragedin är också en av de mest långdragna David mot Goliat-kamper som utspelat sig i en västerländsk demokrati. Redan från dag ett skapade de ansvariga polisbefälen, med eldunderstöd från parlamentsledamöter och media (i synnerhet tabloidtidningen The Sun) en berättelse av att det var Liverpoolfansen själva som bar ansvaret för att människor klämdes till döds.

De anhöriga till offren har vägrat att köpa den historien. De har stridit och kämpat i alla dessa år för att få klarhet i vad som skett och att rättvisa ska skipas

Etablissemangets version har av professor Phil Scraton, som skrivit boken Hillsborough – the truth, kort och gott beskrivits som en institutionaliserad orättfärdighet. Och de anhöriga till offren har vägrat att köpa den historien. De har stridit och kämpat i alla dessa år för att få klarhet i vad som skett och att rättvisa ska skipas.

Flera utredningar kring händelsen har gjorts genom åren – en av de senare tillsattes av Theresa May, 2012– då inrikesminister, nu premiärminister. Och den allra senaste, från 2016, klargjorde att det var polisledningens bristande agerande i kombination med arenans beskaffenhet (med boskapsburarna på ståplats) som bär skulden.

Och i denna vecka, efter nästan 30 år, är det äntligen dags även för en juridisk upprättelse. Nu inleds även den första rättegången. Den huvudåtalade är det högst ansvariga polisbefälet under matchen, David Duckenfield. Han står åtalad för att ha vållat 95 människors död (det 96:e offret, som avled flera år efter, ingår ej).