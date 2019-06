Tomas Karlsson: Jägmästaren – en triumf för storskaligheten

För 40 år sedan var socialdemokratin sitt allra mest betonggråa jag. I Södertälje styrde Hasse Mattsson (S) och i hans samhällsbygge var det storskalighet som gällde.

En av Socialdemokraternas alla planer gällde Östertälje, och kvarteret Jägmästaren (mellan Grödingevägen, Centralvägen, Almviksvägen och Rännilsvägen). Ett kvarter som, likt övriga Östertälje, bestod av småhus där fruktträd stod på gröna gräsmattor.

Villorna hade stått där sedan seklets början, men de skulle inte få vara kvar vid seklets slut. Inte om Socialdemokraterna fick som partiet ville.

Redan under 1960-talet hade kommunen börjat köpa in villatomt efter villatomt. Och på hösten 1978 fanns bara tre privatägda villor kvar i kvarteret. Då kom förslaget från kommunen att även dessa skulle köpas in. Tanken var att samtliga villor i kvarteret skulle jämnas med marken. I dess ställe skulle dels ett kontorshus, dels lokaler tänkta för Posten och Ica, byggas. En målsättning från den dåvarande politiska majoriteten var att Södertälje skulle kunna locka en statlig förvaltning att flytta verksamhet hit. Läget, med närheten till Östertälje station, var perfekt ansåg man.

Den borgerliga minoriteten opponerade sig, villaföreningen gjorde detsamma och protestlistor med 500 namn samlades in. Deras motförslag var att bygga kontor i Igelsta i stället och värna den villakaraktär som präglade Östertälje

Kommunledningen lyssnade med ett halvt öra. Förslaget justerades något. Två villor, på Centralvägen 3 och 5, fick vara kvar medan den tredje, på Almviksvägen 4 skulle väck.

Det var Birger och Birgitta Nilssons hem. Under nästan 40 år hade paret byggt sitt liv i huset. Birger hade flyttat till villan 1921 när hans föräldrar köpte den. 1941 gifte han sig med Birgitta och även hon flyttade in och sedermera bildade de familj. Så när kommunen hotade med expropriation valde paret att ta strid.

I en intervju med LT sade Birger Nilsson ”Tänk, nere på stan, om man rycker väskan från någon, då blir man inburad på direkten. Men en kommun dom ska få handla så här, ta allt ifrån en pensionär som gör livet värt att leva”

Det var också en strid med given utgång – det är bara i Bibeln som David besegrar Goliat.

Det blev en klassisk strid, en där den lilla människan kämpade för sina fri- och rättigheter i instans efter instans. Men det var också en strid med given utgång – det är bara i Bibeln som David besegrar Goliat. Paret Nilsson förlorade, Södertälje kommun vann. Birger och Birgitta hade mött en överväldig motståndare.

Kommunen sålde sedan till Anders Diös AB. Och i maj 1981 togs det första spadtaget, med då 90-årige Anders Diös själv på plats. LT:s nyhetsartikel fångade omgivningen väl: ”Runt omkring blommade äppelträden för sista gången. Av villorna som rivits för att ge plats åt bygget återstår bara jordhögar”. Och inom kort stod kontors- och butiksytorna klara.

Nu ska rasket rivas (ja, allt utom kontorshuset, där bostadsrättsföreningen Jägmästaren återfinns numera). Även de två kvarvarande villorna, som i sista stund skonades under 1970-talets rivningsvåg, ska bort.

Företaget Fastighets AB Jägmästaren föreslår tio hus med totalt 170 lägenheter. Husen ska bli på sex våningar, alltså högre än bostadsrättsföreningens befintliga bestånd intill.

Dagens socialdemokrati är måhända något mindre betonggrå än på 1970-talet. Men kärleken till storskalighet går aldrig ur.

Och stadsbyggnadsnämndens Håkan Buller (S) uttrycker sitt gillande: ”Det här projektet stärker Östertälje, vi tycker att det är väldigt intressant”.

Hur var det Oscar Wilde sa?

Jo, just det. Det enda vi lär av historien är att den upprepar sig.