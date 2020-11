Länsstyrelsens förbud bakslag för odlingslotter i Järna: ”Vi måste ha vatten”

Alldeles nyligen kom det ovälkomna beskedet in till Södertälje kommun. Länsstyrelsen säger blankt nej till att vatten leds bort från Moraån för att användas för bevattning av de 45 odlingslotter som ska anläggas på en åkerplätt vid Mora gård i utkanten av Järna.

– Ur ett odlingsperspektiv är det tråkigt, även om jag inte tvivlar på att beslutet i sig är rimligt, säger kommunens projektledare Åsa Waldenström.

– Vi måste ha vatten för att odla. Nu måste vi hitta en annan lösning. Vi har ett antal idéer, men har inte hunnit titta närmare på dem eftersom förbudet kom bara härom dagen.

Området vid Mora gård överger man inte i första taget.

– Platsen är så himla bra i övrigt, säger Åsa Waldenström.

– Vi vill gärna få till det här. Det vore så roligt med odlingslotter i Järna.

Tanken är att även starta en odlingsinkubator på platsen. Idén är att ge råd och vägledning så att den som vill starta odlingsföretag slipper göra samma misstag som andra redan har gjort.

Bakgrunden till länsstyrelsens förbud är denna: I somras anmälde Södertälje kommun att man vill ta ut 20 kubikmeter – 20 000 liter – vatten per dygn och max 3 600 kubikmeter per år från Moraån. Tanken var att i första hand ta vatten under vårflödet och magasinera det i en anlagd damm.

Länsstyrelsen konstaterar att behovet av vatten kommer att vara som störst under torra år när flödet är som lägst, och vidare att det redan finns flera tillstånd för att ta vatten ur Moraån. Slutsatsen är att det inte finns utrymme för ta ännu mer.

