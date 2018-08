Efter succén med bluespicknicken – nu arrangeras bluespicknick i Nykvarn

Anmäl text- och faktafel

Tidigare har enstaka blueskvällar anordnats i Nykvarn, men nu tar man alltså steget fullt ut och arrangerar en bluespicknick. Intresserade tar med sig picknickkorgen med det man vill ha att äta och dricka.

– Ja, konceptet är detsamma som på Torekällberget, en härlig blueskväll med några olika band. Vi har dessutom fått tillstånd från polis och andra instanser att man får ha med sig även egen alkohol, säger Lasse Jansson, ordförande i Södertälje Jazz & Bluesförening som arrangerar bluespicknicken tillsammans med ABF och Nykvarns kommun.

I år firar Nykvarns Folkets Park 100 år och Lasse Jansson berättar att kommunen där är intresserade av att ha många och olika evenemang:

– Det ska bli kul att prova ett sådant evenemang där. Det finns självklart många musik- och bluesintresserade i Nykvarn och dessutom är Folkets Park där en härlig och typisk park i en fin miljö.

Kvällen inleds med Pete Simpson & the Sons of New Mill. Södertäljebon Pete Simpson har spelat blues i många år och det utlovas mycket slidegitarr. Repertoaren är klassisk med låtar av bland annat Robert Johnson och Muddy Waters.

– Med sig har han några riktigt duktiga musiker från Nykvarn, säger Lasse Jansson och lyfter fram ett annat band, Erika Baier & the Business som är relativt nya på bluesscenen i Sverige:

– Ja, men de har gjort succé var de än har uppträtt. Musikerna i bandet är mycket erfarna och har spelat i många olika konstellationer tidigare och samarbetat med många andra artister. Erika själv har inte sjungit blues så länge, men gör det med en otrolig känsla och intensitet. Bandets basist, Patrik Norman, bor i Nykvarn sen några månader.

Ett annat band med anknytning till Nykvarn är Gubbröra Bluesband som spelar tung och tight Texas Blues. Medlemmarna är alla från trakten och har tidigare gjort spelningar med bland andra Py Bäckman, Råg i Ryggen, Svullo, Nattsuddarna, Eddie Medusa, Sprängsten, David Lee Roth, Jan Johanssen, Anders F Rönnblom.

– Sist på scen är Clas Yngström & the Blue Devils som är ett klassiskt bluesband med otroligt bra musiker. Den här konstellationen har funnits i mindre än ett år ännu, men har redan spelat på många scener runtom i Sverige, säger Lasse Jansson.

Clas Yngström är underhållande mellan låtarna och har, efter 40 år i branschen, skapat sig en egen stil. Mest känd är han kanske för sitt band Sky High som han fortfarande spelar med.

– Han är ju den som är mest namnkunnig av artisterna denna kväll och jag är övertygad om att alla bluesintresserade kommer att vara nöjda, säger Lasse Jansson och avslutar:

– Få se hur det här går. Kanske blir även bluespicknicken i Nykvarn en tradition.

Fakta: Bluespicknick.

Plats: Folkets park i Nykvarn.

Tid: Lördag 18 augusti klockan 17.30–00.00.

Medverkande: Pete Simpson & the Sons of New Mill, Erika Beier & the Business, Clas Yngström & the Blue Devils och Gubbröra Bluesband.

Arrangör: Södertälje Jazz & Bluesförening, Nykvarns kommun och ABF.

