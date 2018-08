Därför får vandringarna oss att må så bra – Tomas Polvall drar på sig kängorna och går ut i naturen

Strunta i tankar som tillkommer i stillhet. Bara rörelsen räknas. Nietzsche. Andra filosofer har sagt något liknande. Under vandringar föds tankar vi inte haft en aning om att vi bar på. Glädjande om det är spännande, annars är det bara att gå vidare, i vetskap om att det snart är glömt. Hjärnan är en mäktig flod. Tankarna är vattendroppar det inte går att hålla reda på och under vandringarna inser vi hur skönt det är att slippa.

Under många år vandrade svenskar mest hemmavid. Nationalparkerna i Lappland var givna destinationer. I takt med att allt fler vandrar allt mer blickar vi ut över landets gränser för att finna bra mark för våra fötter. För att vi behöver komma bort från allt som kräver vår uppmärksamhet. Naturen kräver ingenting. Det är därför vandringarna får oss att må så bra.

The Lake District är det europeiska vandringslandskapets vagga. Till det kuperade landskapet i nordvästra England kommer årligen miljoner vandrare. Innan jag för femte gången reser dit landar Claes Grundstens ”Vandra i Europa” i brevlådan. Efter hemkomsten läser jag färdigt. Av de 31 europeiska vandringarna skulle en handfull platsa i mitt urval. Sådant går att kritisera och gnälla över att ingen vandring från England finns med. Bättre dock att glädjas över att vandringarna skildras med sådan entusiasm att jag omedelbart får lust att ge mig av igen.

Att Grundsten främst är fotograf märks. Till en början har jag svårt för hans lite pratiga skrivande, men jag vänjer mig, efterhand tycker jag allt bättre om framställningen och till slut tycker jag stilen är hur skön som helst.

Blandningen mellan korta dagsetapper och långa vandringar är utmärkt, att den skrivande fotografen är en passionerad vandrare märks, efterhand får jag flera favoriter. Allra bästa tycker jag om skildringen av West Highland Way i Skottland. Vandringen börjar i ”ett försynt förortscentrum” i Glasgow och slutar vid Ben Nevis, Skottlands högsta berg. Några timmar efter att vandrarna lämnat Glasgow kommer de till ett destilleri där Glenguin produceras. Whiskyn har lånat namn efter vattendraget i Vildgässens dal. Lunch intas i byn Balmaha. Natten tillbringas nära sjön Loch Lomond. Dagen därpå forsätter färden genom lummiga lövskogar till Drovers Inn, sedan många år stamställe för vandrare, längre tillbaka i tiden var det en pub där cattle drovers, skottska cowboys samlades. Sedan fortsätter vandringen allt högre upp i bergen och när Claes Grundsten och hans vänner är framme kan jag utbrista me too – vandringen på West Highland Way ska också bli min.

Alla vandrare har sina favoriter. Grundsten älskar berg, till och med i Danmark blir det berg, Möns Klint är bara 128 meter, men det vita kalkstensbergets skönhet är betydligt högre. När den danska vandringen följs av ett isländskt besök i Laugavegur, norska visiter i Jotunheimen och Lofoten och boken avslutas med vandringar i Sarek och Kungsleden är det uppenbart att mycket av det bästa finns i Norden.

Det jag saknar är kartor. Fantastiska fotografier finns det så många av i boken att det nästan känns opassande att framföra kritik. Dock. Det kunde blivit bättre om det funnits olika slags bilder, få bilder är på halvdistans och ännu färre är närbilder och så önskar jag att Claes Grundsten vågat mer och varit mindre konventionell i sitt fotograferande.

Låt inte mina kritiska kommentarer skugga för helhetsintrycket. Det här är en fantastisk bok, bättre än ”Wanderlust – Hiking on Legendary Trails” som sedan den utkom i fjol varit min favorit, ja ”Vandra i Europa” är bättre än allt annat som finns i en genre som håller på att explodera i utgivningar, för att vi är allt fler som tycker att vandringar är livet.

Tomas Polvall

LITTERATUR

Claes Grundsten

Vandra i Europa

(Bokförlaget Max Ström)