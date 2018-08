Angelica Öhrn tar oss med till hästböckernas värld

Alla som har ett hästtokigt barn i sin närhet vet att det kan lukta sig till hästar på flera kilometers avstånd. Ett vitmålat staket eller kanske en röd lada. Mer behövs inte förrän barnet har fått upp spåret och strax är hästen upphittad och barnet kommer att göra allt för att få vara i dess närhet och få rida på den. Drömmen är förstås en egen häst. Det här scenariot med olika variationer har gestaltats i hästböcker i över 80 år. Det är en kamp mot oförstående vuxna, brist på pengar, mod eller kunskap. Eller en kamp mot en förutbestämd hierarki där huvudpersonen förstås börjar längst ner på stegen. I den här texten kommer jag att presentera några av de svårigheter som barnen i hästböckerna har kämpat mot de senaste 80 åren. Jag vill påstå att de flesta utmaningarna som barnen möter i böckerna är tidlösa, däremot är det inte förrän på senare år som de börjat gestaltas i litteraturen.

1936 kommer A pony for Jean av Joanna Cannan, som anses vara den första moderna hästboken. Jean får ta över sina kusiners skruttiga häst som de har gett det respektlösa namnet Toastrack. Jeans familj har förlorat nästan alla sina pengar och har egentligen inte råd att ha en häst, men de har en hage bredvid sitt lilla hus och ett gammalt stall där hästen kan bo. Jean kan inget om hästar, hon har ingen som kan lära henne och hon har inte råd med ridlektioner. Att be de rika och odrägliga kusinerna om hjälp är inget alternativ för Jean. I stället hittar hennes mamma en bok om ridning på second hand och med den till hjälp tar sig Jean an Toastrack, som hon också döper om till Cavalier. Tidigt i boken säger Jean: ”I had begun that afternoon to love horses, and once you’ve started you can’t stop, and you would sooner look at the ugliest horse than at the loveliest pantomine, and you would sooner hear the sound of hoofs than the most beautiful music,” och redan där förstår läsaren att Jean kommer att göra allt för att lyckas även om det kommer att bli svårt.

Samhället har förändrats en hel del sedan 1936. Det är till exempel varken möjligt eller lagligt att hålla en ensam häst hemma på sin bakgård, men bortsett från sådana tidstypiska detaljer känns boken modern och det finns mycket som ett hästintresserat barn kan känna igen sig i såsom längtan efter en egen häst, önskan att kunna rida den bra och givetvis att vinna en rosett på en tävling. Cannan gestaltar en viljestark tjej som berättar sin egen historia i jag-form. Tilltalet är direkt, energiskt och fyllt av humor. Här finns inget mästrande tilltal ifrån en allsmäktig och bättre vetande vuxenvärld. Och detta alltså ett decennium innan Pippi Långstrump förändrade barnlitteraturen i Sverige.

Den hästbokstradition som Cannan startade fortsätts av döttrarna Josephine, Diana och Christine Pullein-Thompson. Sammanlagt gav de ut över 50 titlar och många av dem gavs ut i Sverige av B. Wahlströms förlag. Alltid skrivna från barnets perspektiv. Alltid fullt fokus på hästarna.

På 1950-talet kommer böckerna om Jill, skrivna av Ruby Ferguson. Jills pappa har dött, det finns knappt några pengar kvar till Jill och hennes mamma som är författare. De tvingas flytta till grindstugan i byn Chatton. Jill drömmer om en egen häst, men eftersom pengar saknas ställer Jill in sig på att det kommer förbli bara en dröm. Så en dag säljs rättigheterna till hennes mammas barnböcker och Jill kan köpa hästen Black Boy. Precis som Jean kan Jill ingenting om hästar utan hon måste lära sig själv vilket den rika och odrägliga hästtjejen Susan Pyke retar henne för. Den överlägsna hästtjejen med mycket pengar är för övrigt ett återkommande tema i många hästböcker. Då som nu. Pia Hagmar gör en briljant skildring av henne i den lättlästa Sagas nya vän då den nya tjejen Ina börjar i Sagas klass. Att hon är rik sägs inte rakt ut, men hon bor i ett stort hus och har ett fint stall, mycket finare än ridskolan och givetvis en egen häst. Saga blir ditbjuden och får prova att rida Inas häst. Men Ina är inte intresserad av att bli vän med Saga utan vill bara visa upp sig och sin häst. Saga får provrida hästen som är för svår för henne och hon blir avkastad. Känslan av att Ina är elak förstärks av illustrationerna. Till och med hennes häst ser elak ut.

Men åter till Jill-böckerna. Ferguson leker med begreppet rik och odräglig hästtjej i en senare bok i serien, Jill och drömhästen. Jill måste låtsas vara den rika och otrevliga Amanda Applewood och tvingas därmed själv spela den rika och odrägliga hästtjejen som ingen tycker om.

I Lin Hallbergs bok Orkans öga byter Hallberg ut den elaka hästtjejen mot en rik och girig man som vill köpa skogen som hör till en gammal släktgård där det finns hästar. Det skulle betyda slutet för släkten som hästägare. I boken gestaltas också den hierarki som ofta råder i ett stall. Hur den som är ny ohjälpligt hamnar längst ner och måste bevisa sitt värde för att så småningom kunna arbeta sig upp.

Varken Jean eller Jill brottas med brist på mod för att kunna utöva sin hobby. Det är annars ett ämne som ofta förekommer i hästböcker för yngre barn. Att umgås med hästar och att lära sig rida är något barnet strävar efter, men hästar är stora djur och när det väl är dags att sitta upp på hästryggen kan modet svika. Men modet kan också svikta hos föräldern vars medgivande är nödvändigt för att barnet ska få rida. Brist på mod gestaltas i Malva och hästarna av Malin Eriksson. Malva vill rida men pappan är rädd för hästar och det blir farmor som får rycka in och tala om för honom: i vår släkt har vi alltid varit hästmänniskor.

Men ens egen växande kropp kan också bli ett problem som behöver hanteras. Barn växer och blir för stora för sina ponnyer som i de flesta fall behöver säljas och barnet tvingas ta avsked från en älskad vän. I serien om Britta och hennes häst Silver av Lisbeth Pahnke händer precis detta i takt med att Britta blir äldre. Men Pahnke löser det genom att låta Britta förbli liten i växten och endast växa i ålder och psyke. Britta kan därmed behålla Silver men att tävla med honom går förstås inte.

På senare år har det kommit hästböcker som tar upp svårare samhällsproblem, till exempel serien om Millan av Pia Hagmar, 2012. Millan älskar hästar och hjälper till i ett mindre privatstall. Hennes pappa är arbetslös och dricker. Mamman är deprimerad. Det är ständig brist på pengar men också brist på omsorg om Millan och hennes lillebror och Millan tar på sig ansvaret för brodern. Lika ansvarsfull är hon i stallet och blir därför uppskattad av stallets ägare Marianne. I stallet finns två privatryttare, som är typiska otrevliga hästtjejer med mer pengar än Millan. I deras värld är Millan längst ner i hierarkin även om Millan på grund av att hon är uppskattad av Marianne har viss status. Men Millan har fler problem än så. Hon kämpar mot brist på mat och sömn som gör henne trött och orkeslös. Samtidigt är hon lojal mot föräldrarna och trots att hon har andra vuxna i sin närhet som inser att något är fel och vill hjälpa henne så törs hon inte berätta vad som är fel.

2014 kom Bränd av Marianne Wallin som handlar om 14-åriga Ellen som utsätts för sexuella övergrepp av sin ridlärare. Det är betalningen han kräver för att hon ska få rida sin favorithäst Besten och för att hon ska få ridlektioner av honom. I desperation för att få stopp på det hela tar hon beslutet att bränna ner det hus på gården som övergreppen har skett i och att aldrig mer återvända till gården trots att hon vet att det innebär att hon aldrig mer kommer att få se sin älsklingshäst igen. Våren 2018 gjorde P1 dokumentär programmet "Hästgården" som handlar om en man i hästvärlden som utsatt ett antal flickor för sexuella övergrepp. Mannen dömdes på 90-talet men kunde ändå fortsätta att arbeta som bland annat ridlärare trots att Ridsportförbundet kände till detta. Det kommer säkerligen komma fler hästböcker framöver som berör detta fruktansvärda ämne.

Hästboken är en spännande genre med stor bredd och det kommer ständigt nya titlar. Det kommer alltid att komma nya böcker som handlar om de grundläggande svårigheter som ett hästintresserat barn behöver övervinna. Men med all säkerhet kommer hästboken också fortsätta att vara en spegel av det samhälle vi har idag.

Angelica Öhrn är författare och bosatt i Västerås. För sin debutroman "Anton och Teitur" nominerades hon till Författarförbundets debutantpris Slangbellan 2017 vilket också innebar ett stort erkännande av hästboken som genre. Tidigare i år kom hennes andra bok "Drömmen om Chamir".

Fotnot: Den första hästboken brukar anses vara Black Beauty (1877) av Anna Sewell. Författaren skrev den i protest mot dåvarande hästhållning där hästens välmående sällan togs hänsyn till. Efter Black Beauty följde ett antal hästböcker skrivna från hästens perspektiv. En del av dem gavs även ut i Sverige till exempel Melka av Joan Penney (1934).