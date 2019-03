Mutskandal i Hollywood – här är skådespelarna som misstänks ha mutat in sina barn på prestigeutbildningar

En advokatbyrå i delstaten Massachusetts har släppt namnen på 50 personer som ska ha betalat för fejkade provresultat eller falska intyg på att deras barn var medlemmar i olika skollag som utövade sport på hög nivå. Felicity Huffman från "Desperate housewives" och Lori Loughlin från "Huset fullt" kommer båda att åtalas, skriver TMZ.

Huffman ska ha betalat 15 000 dollar för att ett av hennes barn skulle få bra resultat på ett inträdesprov. medan Loughlin och hennes make, kläddesignern Mossimo Giannulli, ska ha betalat 500 000 dollar för att få sina två döttrar uppskrivna i skolans roddlag.

FBI ska ha fått bevis i form av mejl från Loughlin och inspelade telefonsamtal från Huffman som knyter båda till skandalen, rapporterar ABC News. Felicity Huffmans make, skådespelaren William H Macy, har inte nämnts i utredningen.

Det utbredda fusket började 2011 och inkluderar universitet som Yale, Stanford och University of Southern California. Även högt uppsatta chefer i Hollywood anklagas för att ha betalat för att få in sina barn på "rätt" skola. Vissa ska ha betalat så mycket som sex miljoner dollar, meddelade FBI och justitiedepartementet under en presskonferens i Boston.

Den person som pekas ut som hjärnan bakom bedrägerierna är William Singer, som ska ha skapat en fejkad välgörenhetsorganisation för att tvätta pengarna som föräldrarna "donerat".

Ann Edliden/TT