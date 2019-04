SJÖLIN: Stjärnvärvningar kan SSK redan – nu behövs annan kompetens

Anmäl text- och faktafel

Tolva. Åtta. Nia.

SSK:s trampande på hockeyallsvenskans nedre halva sedan återkomsten 2017 beror inte på att det saknats högkvalitativa spelare. Tvärtom har laget haft några av seriens spetsigaste stjärnor. Varje år.

I Anton Holm hade SSK som nykomling seriens skyttekung. Hur skulle hans 28 mål gå att ersätta när Holm slarvades bort efter en påstådd reseersättningsschism? Vem skulle Fredric Weigel lira med?

Med Christopher Bengtsson och Thomas Valkvae-Olsen, som stod för 44 mål tillsammans. Men när också de lämnade – och tog Weigel med sig? Hela förstakedjan försvann.

SSK hittade en bättre.

Nicolai Meyer, Sebastian Dyk och Christopher Liljewall producerade 152 poäng den gångna säsongen. Trion var hockeyallsvenskans bästa kedja – med råge.

För att sätta det i perspektiv: Meyer och Dyk var med 118 poäng den fjärde bästa duon hockeyallsvenskan sett. Och inte bara det: när två spelare ensamma gör över 100 poäng i hockeyallsvenskan lyckas laget som regel bli ett slutspelslag – eller bättre.

► 19 gånger har ett lag haft två spelare med minst 100 poäng tillsammans. Av de 19 lagen slutade 15 på övre halvan. Fyra av fem lag med sådan stjärnglans har alltså gått till playoff.

► Tolv av dem, 63 procent, har landat topp tre i serien.

► Åtta lag, över 40 procent, blev topp två och fyra lag vann hockeyallsvenskan. Två gick hela vägen till SHL.

Chanserna att lyckas med toppspelare i laget är alltså mycket goda. SSK hörde till de fyra lag som ändå missade playoff.

De andra? Örebro 2010, Troja/Ljungby 2013 och Asplöven 2015.

När en klubb träffar så rätt med profilvärvningarna som SSK gjorde med Nicolai Meyer och Sebastian Dyk öppnas ett fönster. Men det är inte öppet länge. Lyckas inte laget samma säsong är spelarna, som hockeyhierarkin ser ut, så gott som alltid förlorade. En klubb måste vara redo att förvalta stjärnspelarna.

Första säsongen tillbaka i hockeyallsvenskan må vara ursäktad, men nu är det två raka säsonger som SSK misslyckats kapitalt med att omge offensiva stjärnor med tillräckligt understöd.

SSK har haft den hängmörade, handmasserade och fint marmorerade biffen på plats. Bara för att sedan omge den med ett virrvarr av kompletterande ingredienser. Många goda i sig. Men utan att fungera som helhet.

Siffrorna nedan är skoningslösa. Enbart Vita Hästen och Pantern fick färre poäng från sina forwards på plats fyra till nio i den interna poängligan för just forwards. Det är inget perfekt mått. I många lag spelar, till skillnad från i SSK, inte de tre bästa poängplockarna i förstakedjan. AIK eller BIK Karlskoga är exempel på det. Men det ger ändå en fingervisning av ett problem som vi har diskuterat i två säsonger nu.

Någon som är förvånad över att SSK inte vann en enda av de tolv matcher där vare sig Meyer eller Dyk gjorde poäng?

Inte?

Hur mycket offensiv produktion lagen fått från sina fjärde till nionde poängbästa forwards stämmer väldigt väl överens med tabellplaceringen. Topp fem (i grafiken ovan) är identisk och alla slutspelslag är topp åtta även i den rankingen. SSK och Ulf Lundberg är medveten om problemet.

– Om du tar Färjestad som exempel, där är det väldigt utspritt. I matcher är det svårt att spela mot. För det är hot från flera olika håll och i matcher där de som är mest producerande inte har kvällen så kan man vinna ändå. Ska man ta nästa steg och verkligen kunna vinna matcher, till och med matcher där andra laget är något bättre, då behöver man ha det här, sade tränaren när vi gjorde en längre intervju nyligen.

Det tycks också vara i rollspelarskiktet som SSK börjat det nya lagbygget. Carl Becker är potentiellt god för en 20-30 poäng. Christopher Fish, som SSK ska vara överens med, är också en topp nio-spelare med liknande kapacitet.

Men har SSK kunnandet att bygga bättre stjärnsupport?

Klubben har haft både förmågan att identifiera spelare med hög potential och ekonomiska muskler att vinna budkrig om dem, som i fallet med Meyer. Sedan har även tränarstaben hanterat dem skickligt. Lundberg och Dennis Bozic har två år i rad satt toppspelarna i positioner att lyckas. Weigel uttryckte tidigt hur han fick friare tyglar och vågade vara mer kreativ än under Mats Waltin – även om relationen med Lundberg surnade senare. Meyer och Dyk lyfte karriärerna till helt nya höjder under Lundberg.

Bakom stjärnorna går det sämre.

Att hitta rätt rollspelare är svårare och mer tidskrävande. Vad en spelare går för på isen är betydligt lättare än att bedöma en persons karaktär. Och av naturliga skäl är toppspelarna oftast lättast att hålla nöjda i en trupp. De spelar mycket och i alla viktiga situationer. Exakt så som de flesta spelare vill ha det.

Med rollspelarna är det annorlunda. Där krävs att ledarna kan sälja in sina idéer och beslut. Där krävs förståelse och acceptans för rollerna. Det är inte alltid speltiden blir som förväntat. Eller rollen exakt som bestämt. Skador, unga spelares genombrott och nyförvärv kan rucka på allt det där.

Just där tycks det ha saknats bitar i ledarskapet den här säsongen. SSK:s unga tränarduo har själva varit inne på att spelare fallit utanför ramarna till och från under säsongen. På spelare låter det som om laguttagningsbeslut inte alltid landat rätt. Koncepten har inte sålts in tillräckligt väl.

Men framförallt verkar inte sportrådet – i sin nuvarande form – förmöget att bygga rätt grund för stjärnspelarna att stå på. Att bara fortsätta som tidigare utan förändringar duger inte. Att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat, så definierade Albert Einstein galenskap.

På sikt hjälper inte en större spelarbudget om inte organisationen blir starkare. SSK behöver en sportchef som fullt ut kan ta ansvar för värvningsarbetet. Och som har en tydlig idé om vilka roller laget faktiskt behöver.

Om nu SSK lyckas återupprepa bedriften att ersätta en förlorad förstakedja – och det är ett stort om – går det inte att slarva bort chanserna fler gånger.