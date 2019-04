SJÖLIN: ”Säsongen blir Sahlins show – SSK stapplade till sist in i rätt strategi”

Anmäl text- och faktafel

Hockeynyheter direkt i din mobil:

► Hockeypuls på App Store ► Hockeypuls på Google Play

Han skulle redan ha varit där.

När Alexander Sahlin förlängde sitt SSK-kontrakt med två år första gången, våren 2017, var scenen hans. Kvalhjälten från 2016 och 2017 skulle vara målvakten SSK byggde försvaret kring.

Höftskadan kullkastade den tidslinjen.

Först nu, med det andra tvåårskontraktet påskrivet, är 27-årige Alexander Sahlin den målvakt som SSK är fullt ut investerade i som nummer ett. På tiden.

För det var ju den signalen som SSK-ledningen skickade när klubben presenterade Fredrik Bergvik, 24, som ersättare till George Sörensen. Den förre Frölunda- och juniorlandslagsmålvakten är en talang på uppåtgående. Bergviks utvecklingskurva i Hanhals har gått i rätt riktning. En gång i tiden bedömdes han ha potential nog att NHL-draftas av San José. Men han har fått ta en längre väg för att realisera den. 24-åringen är i stort sett helt oprövad på elitnivå och en på förhand tydlig reserv i SSK.

Den kommande säsongen blir Sahlins show.

Att det skulle ta sådan tid och så mycket vacklande för SSK att landa i den slutsatsen?

För det var tydligt inte SSK:s första ansats att värva oprövat från hockeyettan. Redan under säsongen visade SSK missnöje med målvaktsspelet när Isak Wallin oväntat lånades in från Mora. Målvaktsspelet var också en av få punkter som lagledningen konkretiserade brister på efter säsongen. I efterhand ser det ut som om George Sörensen skickades in under bussen, ärligt talat.

Som Hockeypuls rapporterat om jagade vart och vartannat hockeyallsvenskt lag Västerviks Emil Kruse. SSK också. Varför Kruse, som spelade över 40 matcher den senaste säsongen, skulle vilja konkurrera med Sahlin i SSK är svårt att rationalisera. Varför SSK skulle in i den budgivningen är också svårt att greppa.

Kruse är en ytterst skicklig målvakt, visst. Men det är Sahlin med. Överflödets förbannelse. Hört talas om det?

Trots att Alexander Sahlin var den klart vassaste målvakten förra säsongen undvek Ulf Lundberg och SSK in i det längsta att slå fast att Sahlin var förstavalet. Lundberg skydde det ställningstagandet likt en hypokondriker flyr från en tunnelbanevagn i influensatider. I stället roterade han företrädesvis målvakter om de förlorade. En plågsamt resultatbaserad strategi.

Nu skrev Kruse på för VIK – och det kan bli bra för SSK. Klubben stapplade i stället in i en annan målvaktsstrategi. En som ur ett lagbyggarperspektiv tycks både rimligare ur ett hierarkiskt perspektiv och ekonomisk sundare.

I stället för att kontraktera två målvakter som båda väntar sig att spela 30 till 40 matcher – och kostar därefter – får Sahlin utrymme att ta nästa steg i karriären. Med det ansvar som det innebär och som inte går att gömma sig ifrån. Men också med den trygghet ett sådant förtroende från klubben ger.

Samtidigt kommer en yngre, utvecklingsbar och ambitiös målvakt in. Som kan pusha och avlasta Sahlin under säsongen. Men som också får karriärens hittills största chans och knappast blir fruktansvärt missnöjd om det stannar vid 15 till 20 matcher i hockeyallsvenskan. Nu kan dessutom de pengar som SSK sparar genom att värva Bergvik i stället för Kruse läggas på andra delar av spelartruppen.

SSK bytte fot i målvaktsfrågan till slut. Och hamnade rätt.

Bra drag där, SSK.