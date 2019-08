Krönika: Greta Thunberg kommer förlora kampen

Mardrömsscenariot är att den miljökämparvåg som Greta Thundberg startat med sina välformulerade ord, ebbar ut till en pöl som göms i glömskan.

Jag vill att hon ska lyckas påverka. Jag vill att hon går på fler möten och skakar om i maktens korridorer. Jag vill att hon får en större världsturné än Cher och Rolling Stones tillsammans. Jag önskar att hennes budskap ekar i ditt och mitt huvud - varje dag, kväll och natt.

Men jag vill främst att hon ska slippa göra sin mission för miljön. Det rimliga borde egentligen vara att de vuxna hon träffar på, redan har hoppat på den bollen. Att de inte höjer på ögonbrynen inför hennes brinnande engagemang, utan nickar instämmande.

Men så kommer det inte bli.

För att samma hand som skakade hennes, har i årtionden inte lyft ett finger.

För att de ansikten som i denna stund nickar jakande tillbaka, vänder sig sedan om och trycker på nej-knappen.

De som i allmänheten hyllar henne, köper sedan engångsprodukter och skiter i källsorteringen när retweeten väl är ute i etern och hon klivit av scenen.

Visst, jag kan inte förneka att saker har hänt, det går framåt och att vi är bättre än förr. Men att vuxna klappar sig på axeln för att de lyssnat till fakta framfört av en som är en tredjedel av deras ålder och har trippel passion för att lösa problemen... ger en oroskänsla.

Greta är varken först eller sist med sin oro.

Det har redan funnits en tjej som ställde sig i Earth Summit framför ECO företrädare under 90 talet när hon var 12 år, hon heter Severn Cullis-Suzuki. Hennes vädjande tal om miljöpolitik fick stående ovationer, som blev en viral film och blev känd som "The Girl Who Silenced the World for 5 Minutes".

Men cirka 20 år senare hade vuxna tappat bollen igen.

Jag hoppas att Greta blir ihågkommen längre, tystar världen längre än fem minuter och att vi vuxna denna gång tar tummen ur röven och samarbetar utan budget.

9 miljoner ton plast dumpas i havet årligen. Havsnivån och extrema väderlekar på grund av våra utsläpp. En femtedel av världens befolkning estimeras bli klimatflyktingar vid 2100 på grund av klimatutvecklingen.

För att nämna några få problem. För att nämna något som vuxna, välutbildade ledare fortfarande pratar kostnader och hur notan kommer bli för varje land.

Precis som Greta har påpekat, varför fokusera på framtidens nota när frågan är om vi ens har en framtid?

Jag är glad över att se Gretas engagemang och j*vlar-anamma stil, men hatar att se bevisen på hur slappt vi satsar på miljön och vår framtid.

För nu står vi och bråkar om gränser, ekonomi och vad som är mitt. Men när det kommer till en framtid är miljö viktigast – för just nu kandiderar vi enbart om titeln:

Kungen av askan.