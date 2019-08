Kristian Ekenberg: När får vi se Hanif Bali på en dalahäst i Nusnäs?

Som det skälver på världens börser just nu är investeringslusten kanske redan i avtagande, men resebolag skulle jag vara extra försiktig med.

Hehe, hör jag er skrocka, ska ännu en krönikör skriva om flygskammen, dessutom så försenat att man kan tro att krönikan levererats med tåg. Nej, för flygskammen är bara en del av det hela, och reseindustrin hade haft en chans om det bara var flygskammen som tyngde ner planen.

Greta Thunbergs skolstrejker utanför Riksdagen är över. Hon har tagit segelbåten över Atlanten, en seglats till ännu mer inflytande över världsopinionen. Greta Thunberg är en svår motståndare för reseindustrin, men hon är en så polariserande figur att hennes protest, på ren trots, kan få hennes motståndare att boka en långflygning till närmaste paraplydrink.

Men när jag läser det senaste numret av den brittiska tidskriften The Spectator anar jag att reseindustrin har en snöbolls chans i helvetet.

För att förstå Brexit och det jordgetingbo som brittisk politik har blivit, får man leta efter svar i just tidskrifter som The Spectator och dagstidningen The Daily Telegraph (känd som ”Torygraph”). Får man bara Brexit genom ett svenskt filter ter det sig obegripligt att Boris Johnson och hans gelikar med berått mod kan tänka sig att krascha ut ur EU, med oanade konsekvenser för brittisk ekonomi och med risk för att bryta upp Storbritannien. Men efter att ha doppat tårna i dessa högerorgan får man en klarare bild av hur fullkomligt rabiata brexitörerna har blivit.

Artikeln i The Spectator som jag syftar på rör dock bara indirekt Brexit, utan är en resespaning av Rod Liddle om det som i Sverige har kommit att kallas ”hemester” och den brittiska badortens renässans. Tesen: Att det inte längre är värt mödan att röra sig utanför Englands gränser.

Vi har ända sedan Brexit-kampanjen förstått att sådana som Rod Liddle och Co inte ser någon fördel med att vara en del av Europa, men nu tas det ett steg längre – de vill inte ens semestra där, eller, för den delen, i någon annan del av världen.

I denna självtillräckliga spaning ställer skribenten den retoriska frågan vad som egentligen finns att hämta utanför landets gränser: ”Flugor, hudcancer och utlänningar” (lustigt nog är befolkningen i dessa semesterländer ”utlänningar” även fast skribenten besöker deras hemländer och själv, per definition, borde vara utlänningen.) Med de varmare somrar som klimatförändringarna för med sig kommer det också finnas färre anledningar att söka sig utomlands, konstaterar han nöjt. En av få anledningar att kliva på planet, erkänner han dock, är att irritera klimatkrigare.

Övriga världen kommer sakna de brittiska turisterna som vi skulle sakna fästingarna om de lämnade skogen.

Med Greta Thunberg på ena sidan och chauvinister som Rod Liddle på den andra, ser det mörkt ut för reseindustrin. Om det finns någon rörelse som har större kraft just nu än vad klimatkampen har, är det den högernationalistiska populismen.

I Sverige har även ordet ”svemester” lanserats. Hittills som ett begrepp för den flygskamstyngda medelklassen i politikens mitt, men det är lätt att se svemestern kapas av svenska motsvarigheter till Rod Liddle.

Lätt att se Katerina Janouch på älgsafari. Lätt att se Ann Heberlein posera i Bullerbyn i Astrid Lindgrens värld. Lätt att se Hanif Bali dingla med benen från en dalahäst i Nusnäs.