Kommunen stöttar Södertälje sjukhus i coronakrisen: ”Inget ont som inte har något gott med sig”

När kommunikationsavdelningen på sjukhuset går på knäna, ställer kommunen upp med förstärkning.

– I onsdags fick jag förfrågan från Anna Flink, säkerhetschef på Södertälje kommun, om jag kunde tänka mig att hoppa in här på kommunikationsavdelningen på sjukhuset. Jag ville absolut ställa upp och inom ett par timmar hade vi planerat för min frånvaro som kommunikationsansvarig på kultur- och fritidskontoret. På torsdagen var allt förberett för att jag skulle komma igång med arbetet på sjukhuset, säger Rodolfo Alvarez, inhoppande kommunikatör på Södertälje sjukhus.

Personalen på sjukhuset är mycket noga med att stanna hemma vid minsta symtom, som de allmänna rekommendationerna är för alla just nu. Det gör att fler än vanligt är hemma från sjukhuset och just på kommunikationsavdelningen är Rodolfo Alvarez ensam under fredagen.

– Just nu gör jag allt, samordnar kommunikationen, hanterar frågor från media, hjälper till internt med att kommunicera olika rutiner. Det har gått smidigt, det finns en otrolig kompetens och kapacitet här, säger Alvarez.

Hur många är ni från kommunen som lånats ut till sjukhuset?

– Jag tror att det bara är jag för tillfället, men jag är nog inte den sista personen. Gränserna har suddats ut lite mellan verksamheterna och vi hjälper varandra så gott man kan. Jag fungerar också som en kontakt mot kommunen, vilket blir effektivt.

Kan det leda till ett bättre samarbete även när det inte är kristider?

– Min bedömning är att samarbetet redan är bra, men visst kan det i kriser födas nya idéer och inget ont som inte har något gott med sig. Det här är absolut en sådan situation.

Hur är läget på sjukhuset nu?

