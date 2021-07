Kommunen satsar på unga som odlar – ska säkra regionens produktion av livsmedel: ”Hoppas det kan bli permanent”

Solen skiner och vinden svalkar något när Nicklas Göthlin gräver ett nytt land för sina mangoldplantor som ska ner i jorden.

– Det är tung lerjord med mycket kvickrot att rensa, men nu börjar det bli bättre, säger han och blickar bort mot raderna intill där grönkål, rödbetor, sallad, lök, majs, pumpa och zucchini redan gror.

Han är en av fem deltagare i projektet som kallas odlingsinkubatorn, som går ut på att unga får testa sina affärsidéer inom odling med förhoppningen att fler ska odla livsmedel.

– Sverige är i dag ett av de sämsta länderna i Europa när det gäller lokal och regional självförsörjning av mat, säger Åsa Waldenström på Södertälje kommun.

Hon är i grunden trädgårdsmästare och sedan ett år anställd av kommunen för att jobba med odlingsstrategin, som LT kunde berätta om första gången 2017.

Odlingsinkubatorn är ett av många projekt som ingår i Södertäljes odlingsstrategi, andra exempel är odlingslotter i Järna, att grönsaksodlare organiserar sig och att kommunen kartlägger jordbruksmark (se faktaruta nedan).

– Det här är ett resultat av ett tidigare EU-projekt som kommunen tog med sig hem för att undersöka om vi kan få till något liknande här, berättar Åsa Waldenström.

En inkubator är ett sätt att testa idéer under andra former, ofta vid universitet i samarbete med näringsliv. Här är det kommunen som samarbetar med odlingskooperativet Under tallarna och Nibblestiftelsen med naturbruksgymnasiet.

– Man kan säga att vi tillhandahåller platsen för inkubatorn, som kommunen har upphandlat, som Under tallarna är projektledare för, säger John Gerhard från stiftelsen.

– Vi bidrar med expertkunskap och alla deltagare i projektet har rätt till en timmes mentorskap i veckan och samarbetar även med andra, exempelvis Skillebyholm. Vi vill ju få fler lokala aktörer att se sin roll i att utveckla klimat och miljö, och då är inkubatorn ett väldigt bra initiativ, säger Simone Grind från Under tallarna och fortsätter:

– Det är jättesvårt att få folk att satsa på odling eller jordbruk eftersom tröskeln är så hög om man inte har jordbruksbakgrund eller massor av kapital. Det här är ett sätt att sänka tröskeln och låta unga få prova under trygga förhållanden.

På två veckor fick de in 40 ansökningar och valde ut fem personer som nu är i gång med sina odlingar.

– De som valdes är främst från närheten och har olika erfarenheter och inriktningar, men det är också tanken med en inkubator att man ska kunna experimentera utan krav på produktion, säger Simone Grind.

Nicklas Göthlin, som är en av de fem odlarna, hade jobbat med IT de sista 15 åren men varit sugen på något annat, när han såg annonsen.

– Jag gillar att vara ute och att se saker växa. Det är spännande och skrämmande att lämna något man är duktig på för något nytt, det här var precis vad jag väntat på, säger han.

Han har fortsatt med sitt andra jobb och varit vid Nibble ungefär två gånger i veckan och en gång på helgen.

– Jag längtar hit och ser det inte riktigt som jobb, det hade nog varit annorlunda om jag kände press att odla för att få in pengar och klara räkningarna på en gång. Men jag drömmer om att ha en egen gård i framtiden, så det här är en jättebra erfarenhet, säger Nicklas Göthlin.

Han har också en affärsidé om att fermentera produkterna och sälja dem.

– Det gör att jag kan ha försäljning under en större del av året, inte bara av färska grönsaker i säsong.

Att Nibble är en bra plats är samtliga överens om, här finns butik och en torghandel på lördagar där man kan sälja det som odlas.

– Tanken är att det ska vara ett kluster här där vi berikar varandra, här finns grossister och konsumenter och annat som underlättar att nå marknaden. Det är fantastiska möjligheter till synergieffekter, säger John Gerhard.

Åsa Waldenström instämmer och fortsätter:

– Kommunen har ju mer mark som skulle vara lämpligt för odling. Vi har ju förutsättningar att bedriva lantbruk som kan försörja Stockholm på grönsaker och skapa fler arbetstillfällen, säger hon.

Vad som ska hända till nästa år, om samma odlare ska få fortsätta eller om det ska bli nya eller fler personer eller platser är än så länge oklart.

– Det är ett pilotprojekt där vi testar saker nu som vi får utvärdera i höst, och då kan vi ta ställning till framtiden. Men vi hoppas ju att det här ska bli något permanent, säger Åsa Waldenström.

Fakta: Odlingsstrategi

Södertälje kommun antog 2017 en odlingsstrategi för att förbereda sig inför framtiden, med mer närodlad mat och för att skapa en mer robust livsmedelsproduktion.

Strategin täcker både stad och landsbygd, både yrkesmässigt lantbruk och odlande såväl som fritidsodling och komplementodling i pedagogiskt, kulturellt eller terapeutiskt syfte (till exempel skol- och omsorgsverksamheter, föreningar och sociala företag som använder odling som ett koncept/grundtanke/idé).

Av 57 åtgärder inom odlingsstrategin är:

– 14 genomförda.

– 18 på gång.

– 14 planerade.

– 11 ej påbörjade.

Källa: Södertälje kommun