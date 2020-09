Kom in i Syrianska i sista stund – nu gör målvakten succé: ”Steg ur min comfort zone”

Syrianska FC behövde en trygg sista utpost mellan stolparna den här säsongen. Efter att Dwayne Miller och Dejan Garaca lämnat klubben fanns behov av en målvakt som varit med förr i seniorfotbollen.

En vecka in på säsongen blev det så klart med Peter Stahl, 24, som just hade lämnat division 2-klubben IFK Stocksund.

– Det gick snabbt, jag hade bestämt mig för att lämna Stocksund och så hörde Syrianska av sig. Det passade väldigt bra i mitt liv just då, säger Peter, som alltså missade Syrianskas första seriematch, men tog över mellan stolparna helgen därpå.

– Jag var inte missnöjd med Stocksund, men målsättningen innan hade varit att satsa för att gå uppåt i seriesystemet. Men så hade laget misslyckats de första åren att gå upp från division 2, och då ville de börja om, och satsa ungt. Satsningen var inte i närheten av det jag krävde, säger Peter Stahl.

I Syrianska fanns förra lagkamraten Henry Sletsjoe, som talade gott om laget. Tränaren Steven Younan gjorde ett bra intryck – och det fick Peter Stahl att välja Syrianska, säger han.

– Syrianska är en klubb som involverar många, intresset är stort och klubben bör ligga högre upp i seriesystemet. Vi har en ung trupp, där alla vill satsa stenhårt och det passar mig. Det blev en nystart för mig och ett miljöombyte. Jag har ju bara spelat i norra Stockholm förut, så det här blev ett steg ur min "comfort zone". Tränarna tror på mig och allt känns jättebra, säger Peter Stahl.

Danderydssonen har också all anledning att vara nöjd med inledningen. Det blev seger i hans första match, även om han då släppte in två mål. Men i matchen efteråt höll han nollan, och han har bara släppt in ett enda mål på de fyra senaste matcherna.

I senaste matchen höll han nollan borta mot Österlen FF, som fram tills dess hade vunnit samtliga matcher.

– Vårt försvarsspel har blivit mer och mer stabilt, det blir bättre hela tiden. Det finns alltid saker att slipa på, säger Peter, som upplever division 2 östra Götaland, som Syrianska spelar i nu, som bättre än "Stockholmstvåan".

– Kvaliteten är väldigt hög jämfört med i Stockholms division 2. Många bra spelare går till division 1, så det blir mer urvattnat i division 2.

Vid sidan om fotbollen driver han ett bildelningsföretag, Ungdomskraft, tillsammans med två andra personer, som anställer unga personer. Men fotbollen satsar han på "till 150 procent".

Och den här helgen blir det fullt fokus på att hålla nollan igen, när Jönköpingsklubben IK Tord kommer på besök. Matchen direktsänds på LT.se och börjar 17.00.