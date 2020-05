Knivmannens lägenhet stormades av insatsstyrka – nu kommer domen

I november förra året blev flera boende i Ronna vittne till hur en man i grannskapet började slå sönder bilar på en parkeringsplats.

Polisen larmades och när de gick till den lägenhet som vittnena sett mannen gå in i blev situationen så hotfull att man inväntade polisens tungt beväpnade insatsstyrka innan man vågade gå in.

Mannen hade då enligt den polis som först försökt gå in hållit en kniv lyft till hugg och ropat "I will kill you" mot honom.

När mannen så småningom omhändertogs hade han skurit sig i en handled och fick föras till sjukhus för vård.

I lägenhetens väggar hade han ristat hakkors. Mannen verkade förvirrad poliserna beskriver hans svar på deras frågor som svamliga.

Under rättegången berättade han att han inte mindes händelsen ordentligt, utan har klara minnesbilder först när han kommer in på sjukhuset.

Han berättade att han inte sovit på flera dagar och att han tror att den medicin mot sömnproblem han tidigare fått utskriven var slut. Han beskrev hur han hört röster och ett trummande ljud och inte var vid sina sinnens fulla bruk.

Rätten konstaterar att det finns en del som talar för att han var vid ett psykotiskt tillstånd vid tillfället, och att det inte var självförvållat. Det räcker dock inte för att fria honom från straff.

Man konstaterar att hans handlingar normalt skulle ge tre månader i fängelse men utifrån hans personliga förhållanden bedöms han lämplig för villkorlig dom, vilket alltså tillsammans med samhällstjänst i 75 timmar blir påföljden. Han ska också betala skadestånd på 5 000 kronor till en av de poliser som ingrep.