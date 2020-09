Klart: Hockeyallsvenska laget ersätter VIK i Skoda Trophy

Under tisdagseftermiddagen meddelade VIK via sin hemsida att de drabbats av sjukdomssymptom i laget och misstänker corona. Laget valde därför att ställa in sin A-lagsverksamhet för resten av veckan, och utgick därmed från helgens Skoda Trophy. Istället tillfrågades AIK, men Stockholmslaget valde att tacka nej.

Sent på tisdagskvällen kunde SSK meddela lösningen: Hockeyallsvenska laget Vita Hästen ersätter VIK i turneringen. Vita Hästen går in och tar VIK:s plats i grupp två, och spelar alltså mot Leksand och Malmö på fredag respektive lördag.