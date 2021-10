Kjell Hellqvist parkerade på populära platsen – fick höga p-böter direkt

Kjell Hellqvist har en båt och båthus vid Strömsborgs båtklubb i Nykvarn. Under säsong är han ofta vid båtklubben i olika ärenden, så även en dag för ett par veckor sedan.

– Jag hade varit och tankat en dunk bensin som jag skulle till båten med, berättar Kjell Hellqvist, som parkerade alldeles intill, bara någon meter från det höga staketet som omger båtklubben.

– Det står ofta bilar här, ja när det bara handlar om ett snabbesök in på området, säger han.

Från grindarna har Kjell Hellqvist sedan 15 meter fram till sitt båthus.

– Båtklubben har drabbats av flera inbrott och stölder och de stora grindarna har därför försetts med särskilda elektroniska säkerhetslås. Om jag i stället hade kört in bilen på området hade jag behövt låsa upp säkerhetslåset och ställt upp grindarna, kört in bilen, stängt grindarna efter mig, låst, gått in med dunken och sedan gjort om proceduren en gång till när jag skulle ut.

I stället använde Kjell Hellqvist en mindre dörr som finns i staketet bredvid grindarna, låste upp, stängde och gick in med dunken.

– Jag lämnade dunken och stannade kvar i båthuset i kanske fem, max sju minuter, för att sopa ur båten också. När jag sedan kommer ut till bilen har jag fått en parkeringsbot, berättar han.

Den var orimligt hög är Kjell Hellqvists första invändning.

– Den var på 900 kronor. Ändå stod jag väl åt sidan och inte i vägen för någon. Hade jag i stället parkerat i centrum och fått en bot för att jag stått över tiden exempelvis så hade det kostat 450 kronor.

På boten står det att parkeringen har skett på allmän plats inom tätbebyggt område, på yta som klassas som terräng. Det var inte lätt att veta, menar Kjell Hellqvist, som genom att berätta sin historia nu vill varna andra.

– Jag tycker också det är en brist från kommunens sida som inte har skyltat att det råder parkeringsförbud där. När jag påtalade det fick jag till svar att då skulle de behöva skylta upp överallt.

Kjell Hellqvist har bestridit boten, men ännu inte fått något besked.

Ullrica Iversjö är trafikingenjör vid Nykvarns kommun och är snabb med sitt svar när LT beskriver ärendet.

– Kommunen äger marken utanför stängslet och det är tyvärr ingen parkeringsplats där, utan grönyta, terräng. Det enklaste är att tänka att allt inom tätorten som inte är gata är terräng. Och där får man inte parkera, säger Ullrica Iversjö, men passar samtidigt på att lämna en liten öppning.

– Om man känner att man blivit felrapporterat så är det viktigt att man vänder sig till polismyndigheten för att få sin sak prövad. Polisen kommer sedan att skicka ärendet till oss och vi skickar det vidare till parkeringsbolaget, som får titta på det igen. Vi är inte mer än människor och det kan ha blivit fel någonstans, säger hon.

För det är inte alldeles lätt att hålla ordning på alla gator och vägar, vem som äger dem och var man får parkera och var man inte får parkera, enligt Ullrica Iversjö.

– Ute i Mörby finns det exempelvis parkeringsförbudsområden. Och på en kommunal gata utanför tätorten är det 24-timmarsregeln som gäller, om du inte står hindrande. Sedan kan markägare ha särskilda regler, liksom samfällighetsföreningar. Det är lite komplext. I större städer är det lättare för där äger kommunen ofta alla gator.

Är det rimligt tycker du att det kostar 900 kronor att stå så som Kjell Hellqvist gjorde, väl åt sidan och inte i vägen för någon?

– Jag ska titta på ärendet, men 900 kronor är den högsta bot vi tillämpar och då handlar det om platser där det är stannandeförbud, där man inte får parkera, som övergångsställen, korsningar, handikapplatser. Och terräng.

Hur stora intäkter har Nykvarns kommun på ett år från just parkeringsavgifter?

– Intäkterna ska täcka övervakningkostnaderna, så är det sagt. Det här är inget vi gör för att tjäna pengar. Och jag är glad om vi skriver ut få böter, för det betyder ju att människor parkerar rätt, säger Ullrica Iversjö.

Sedan i somras är det Securitas som sköter parkeringsövervakning på kommunal mark i Nykvarn.