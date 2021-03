Kjell från Mariekäll styrde Musiksverige i 40 år: ”Folk blev rädda för mig”

Det har snart gått 60 år sedan Kjell Andersson flyttade från Södertälje, men minnena från uppväxtstaden är många och detaljerade. Och när han en gång för ett tiotal år sedan besökte Kringelstan i samband med en konsert så passade han på att ströva runt lite i stadskärnan.

– Jag fick en väldigt stark känsla av att vara hemma. Det var så konstigt, för den känslan har jag aldrig haft i Näsbypark som jag flyttade till -65 och inte heller i Stockholm där jag har bott i hela mitt vuxna liv. Men i Södertälje fick jag känslan, trots att allt var annorlunda mot när jag bodde där, säger han.

Hans barndoms stad var en idyll med gamla trähus längs Storgatan och skogar där kamraterna lekte cowboys och indianer. Vintertid missade han aldrig en SSK-match på hemmaplan. Endast ett intresse skulle komma att trumfa kärleken till hockeyn – och det var musiken. Till en början kom den till honom via en granne som spelade elgitarr så att det hördes genom väggen i lägenhetshuset på Mariekällgatan 24.

Barndomen var fantastisk, vittnar Kjell Andersson. Historien om hur han blev till är dock av ett helt annat, och betydligt mörkare, slag.

En decemberdag 1951 var den 17-åriga flickan som skulle komma att bli hans mamma på väg hem till Mariekäll. Det hade varit dans på Folkets hus och en man hon hade dansat med tidigare under kvällen insisterade på att göra henne sällskap till dörren. I stället drog han in tonåringen på en ödetomt och våldtog henne. Nio månader senare föddes Kjell som fram till att han var 17 år var ovetande om hela historien eller vem pappan ens var. Vid det laget var mannen en notorisk kåkfarare som bland annat satt på Hall. Historien har präglat Kjell Andersson hela livet.

– Tanken på att man inte är tillkommen av kärlek utan av konflikt har ju satt sina spår.

Han brukar säga att han är resultatet av en dålig genetisk mix mellan sin biologiske far och sin biologiska mor. Och kanske är det förklaringen till den ilska som Kjell Andersson har blivit känd för i vissa kretsar.

– Jag har haft mycket problem med mina utbrott genom åren. Först öppnar de dörrar, men de stängs sedan igen lika snabbt. Folk blev rädda för mig, säger han och tillägger att problemen har blivit avsevärt mycket mindre sedan han började ta mediciner.

– Så fort jag slutar ta dem kommer den där ilskan tillbaka.

Steget in i musikbranschen gick via ett jobb i en skivaffär i Stockholm. Där knöts kontakten med musikproducenten Bengt Palmers som värvade honom som sin assistent på skivbolaget EMI hösten 1974. En månad in på det nya jobbet fick 21-åringen en demo i handen att lyssna på.

– Ett rullband hade lämnats in i receptionen, det var Ulf Lundell. Jag tyckte jättemycket om det jag hörde, även om inte allt på bandet var självklart. Men det var en brytpunkt, något nytt, säger Kjell Andersson.

Ett samarbete inleddes som kom att spänna över drygt tre decennier och fler än 20 skivor. Och till listan över artister som Kjell Andersson kom att producera lades namn efter namn under de fyrtio år han var i branschen. En tid präglad av utmaningar och konflikter, men även av framgångar och långlivad vänskap med kolleger och artister.

Efter att Lundell gick ut och sa att det var den värsta inspelningen han hade varit med om så kände jag att nu finns inga löften kvar att hålla – nu kan jag berätta min egen historia.

Lundell däremot. Honom har Kjell Andersson inte jobbat med sedan 2008 då de gjorde skivan ”Omaha”. Ett bråk under inspelningen urartade och konflikten blev total. Senare skulle Lundell komma att uttala sig i pressen om grälet, vilket Kjell Andersson både förvånades och förfärades av. Bråket kom att bli en avgörande anledning till varför han satte sig ner och skrev boken som nu har kommit ut.

– Tidigare har det alltid funnits ett tabu mot att öppna upp för mycket och berätta om jobbet med artisterna. Men efter att Lundell gick ut och sa att det var den värsta inspelningen han hade varit med om så kände jag att nu finns inga löften kvar att hålla – nu kan jag berätta min egen historia. Jag skulle tro att jag får mycket av min kritik i retur i hans kommande böcker senare i år, säger Kjell Andersson.

Kjell Andersson

Ålder: 68

Familj: Särbo och bonusson.

Bor: Stockholm.

Men uppväxt i: Mariekäll och Brunnsäng fram till 1964, därefter Näsby Park i Täby.

Gör: Pensionär nu, men musikproducent 1974–2014, främst på skivbolaget EMI.

Lyssnar på nu: Wilco, Dave Alvin och så två favoriter som har hängt med sedan tonåren – Bob Dylan och Paul McCartney.

Aktuell: Med självbiografin ”Ingen går hel ur det här: mitt liv i den svenska musiken” (Bonnier, 2021).