KHL-tränaren om okända SSK-värvningen: ”Rör sig bra”

Att Södertäljes sportchef Mikael Samuelsson skulle värva Nikita Tolopilo, en 21-årig belarusisk målvakt, som komplement till Fredrik Bergvik såg få komma.

Det var ett nyförvärv som gick långt under radarn.

De två senaste säsongerna har Topopilo tillhört Dinamo Minsks KHL-organisation – och varit på gränsen att slå sig in i den ryska ligan. Det berättar målvaktstränaren Andrei Mezin, 46-åringen som under sin spelarkarriär gjorde tre OS-turneringar för Belarus, för LT-sporten.

– Han fick aldrig riktigt någon stor chans att spela i KHL. Han är en ung målvakt och det är svårt att slå sig in här borta. Men han gjorde det bra, säger Andrei Mezin.

Under två år i KHL-klubben testades Nikita Tolopilo i nio matcher, släppte in 3,3 mål per match och stoppade 87,9 procent av skotten.

Den största chansen kom under säsongen 2019/20, efter att tidigare Södertälje-målvakten Jhonas Enroth lämnat laget för spel i Österrike. Då spelade Tolopilo i halvdussinet matcher.

– Ja, då fick han fler chanser att spela. Han klev fram i konkurrensen och gjorde ett bra jobb som målvakt. Men sedan i slutet av säsongen åkte han på en fotledsskada, konstaterar Mezin.

Under försäsongen 2020 konkurrerade flera målvakter om jobbet som backup till tjeckiske förstemålvakten Dominik Furch, tidigare i Örebro. Till slut gick klubbledningen på två år yngre Alexei Kolosov.

– Det var hög konkurrens och vi velade fram och tillbaka. Men vi valde en annan målvakt och bedömde att Nikita behövde spela mer, säger Andrei Mezin.

SSK-nyförvärvet skickades ned i farmarlaget Dinamo-Molodechno, som spelar i den inhemska ligan i Belarus. På 28 matcher presterade han fina siffror – 2,16 mål per match och 91,0 i räddningsprocent – trots att motståndet kan variera avsevärt och målvakterna få mota allt från 40 till så få som tio skott mot mål i matcherna.

– Vi följde matcherna och pratade med coacherna regelbundet. Han hade väldigt bra matcher blandat med andra som inte var så bra. Som det kan vara för unga målvakter. Han behöver mer erfarenhet. Det här (flytten till Sverige) blir en jättebra möjlighet för honom. Han kan visa att han är en bra målvakt. Det är svårt här. Det är en väldigt liten chans att lyckas i KHL. Men den svenska ligan är bra. Mer konkurrenskraftig än farmarligan i Belarus, säger Mezin, som hade trott att Tolopilo skulle bli NHL-draftad.

– Jag vet inte varför han inte blev draftad. Jag hade flera samtal med NHL-scouter och fick samtal från USA.

Med Nikita Tolopilo är det svårt att missa hans främsta egenskap. 21-åringen är 198 centimeter lång och fyller ut målramen.

– Bästa delarna i hans spel är storleken. När han är i bra form rör han sig bra. Ibland måste han hålla sig mer fokuserad hela matcherna, säger Andrei Mezin och fortsätter:

– Han blir bättre och bättre på fötterna. Han rör sig rätt bra, men måste läsa spelet lite bättre. Det är en ung målvakt och med sin storlek har han stora möjligheter. Kanske måste spelet med handskarna bli lite bättre. Men det kommer målvaktstränaren se snabbt. Nu behöver han lära sig att spela jämnare. Och att ta sig igenom tuffa perioder. Det kommer med erfarenhet.

I mitten av tonåren spelade Tolopilo ungdomshockey i Schweiz, en erfarenhet som Andrei Mezin tror kan underlätta omställningen till livet i Sverige.

– Jag gillar honom som person. Han pratar inte så mycket men kommer överens med alla. Han har spelat en säsong i Schweiz när han var yngre. Och han pratar engelska. Det kommer underlätta i Sverige.