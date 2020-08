Kerimos byggbolag straffas för bygge i Glasberga – denna gång av Skatteverket

När Skatteverket gjorde en kontroll den 4 juni 2020 vid Sockerbruksgatan i Glasberga träffade de där fem personer som arbetade åt Massivbygg specialsten Sverige, men som inte var inskrivna i personalliggaren. Något alla måste vara enligt skattelagen.

Eftersom företaget så sent som i november 2019 också straffades med kontrollavgift får de nu betala 25 000 kronor till Skatteverket. Det plus de 2 500 kronor per kontrollerad person som normalt gäller. Totalt ska de betala 37 500 kronor för regelbrottet.

LT har sökt Ferit Kerimo som säger inte vill kommentera.

Samma byggarbetsplats på Sockerbruksgatan prickades också av Arbetsmiljöverket i Glasberga som LT skrev om i april 2020.