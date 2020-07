Kan tvingas till karantän i Östeuropa – för att återvända till USA: ”Inte helt enkelt”

Fyra birdies på sista nio under andra dagens spel på Katrineholms golfklubb hjälpte Elis Svärd att klättra i tävlingen – och reparera skadorna från de första hålen på torsdagen. Svärd hade en nervös väntan, men klarade kvalgränsen med ett slags marginal.

Nu får han spela finalvarvet på lördagen, efter att ha gått tourtävlingens första två dagar på par.

– Jag spelade inte jättebra på första nio, egentligen. Det är där det är ganska många bra birdiehål. Det var lite frustrerande att inte få i några enklare där. Men när jag vände på tian började jag spela betydligt bättre, även om hålen är svårare. Kan jag få i ännu fler puttar i morgon kan det bli riktigt bra, säger Elis Svärd, som gick runt utan en enda bogey i scorekortet.

Men 23-åringen har större bekymmer.

Om han alls kommer att kunna återvända till USA nästa månad, till exempel. På grund av coronapandemin har USA infört inreseförbud för en lång rad länder och president Donald Trump stoppade nyligen utfärdandet av nya visum under 2020.

– Det är inte helt enkelt. Om man har ett nuvarande studentvisa så kan man komma in i landet. Men inte om man har varit i ett av de länder som har reseförbud in mot USA. Och vi är ju ett av de länderna.

Elis Svärd växte upp i Södertälje och lärde sig spela golf på Salems golfklubb. De senaste fyra åren har han kombinerat collegestudier i redovisning med sin golfsatsning på California State University i Monterey Bay, som ligger mellan San Francisco och Los Angeles. Inte mer än 20 minuter från klassiska banan Pebble Beach.

Första säsongen vann han sin första tävling och valdes till årets nykomling av CCAA, California Collegiate Athletic Association. Andra säsongen satte Svärd nytt skolrekord med ett snitt på 71,31 slag per rond och kvalade in till de nationella NCAA-mästerskapen. Och under tredje året nådde han sin högsta amatörranking i världen, med plats 232.

– Det har varit lite upp och ned spelmässigt, men jag har generellt kunnat hålla en ganska hög lägstanivå med ganska många topp tio-placeringar även om spelet inte varit jättebra. Det är väl lite av min styrka, att transportera bollen även när det går dåligt och lösa det runt greenerna, säger han.

Den här säsongen blev, som i de flesta andra sporter, avkortad.

Men studentatleterna som blivit av med en säsong på grund av corona erbjöds ett extra års spel på college – och Svärd planerade ett byte till Ohio State. En division 1-skola med större resurser, tack vare det enorma fotbollsprogrammet på campus.

– Det säger till och med coacherna. Om fotbollen inte spelar blir vår budget inte så bra. Men om de gör det är det lugnt. Det är där pengarna kommer ifrån, säger Svärd, som på Ohio State får en chans att tävla mot bättre collegemotstånd och därigenom kanske kvalificera sig för PGA University, som ger upp till 15 collegespelare en väg in på PGA-tourens undertourer.

Om han kommer över till USA, vill säga.

Det skulle kunna kräva att han sätter sig i karantän – i Östeuropa.

– Det finns länder i Östeuropa som av någon anledning gör att USA inte klassar dem som en risk. Man kan flyga till Kroatien eller Bulgarien, typ, och vara i karantän där i 14 dagar. Och sedan flyga in till USA, säger Elis Svärd.

– Mina klasser startar den 25 augusti och man vill ha lite marginal. Helst skulle jag vilja vara i USA i mitten på augusti. Just nu skulle det betyda att jag får flyga till vem vet vilket land och vara där i början av augusti. Det är mycket osäkerhet.

Men innan dess ska 23-åringen slutföra två proffstävlingar i Sverige. Först tourtävlingen i Katrineholm, där han är tio slag från ledningen, och sedan ”hemmatävlingen” på Vidbynäs om tre veckor.

– Riktigt kul. Dt är inte varje dag man får chansen att spela mot den här konkurrensen, säger Elis Svärd.

AIK-spelaren Mikael Lindberg gick upp i ledning med 67 slag på fredagen, totalt tio under par. Jesper Kennegård klarade kvalgränsen efter en birdie på 17:e och är ett över par. Victor Tärnström och Jonny Johansson har däremot spelat färdigt.