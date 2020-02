"Kan gå ganska fort" – här är paret som vill satsa på gym i Hölö

Inom ramen för sitt gemensamma företag Mycket mer hälsa i Nykvarn letar nu det äkta paret Åsa Johansson Helenefors och Patrik Johansson efter lokal för ett gym i Hölö.

– Vi är på väg dit just nu för att spana in en lokal, berättar Åsa Johansson Helenefors när LT får tag på henne per telefon.

Gymmet blir parets tredje och vi verkar få se en gymkedja födas. Åsa och Patrik letar efter möjligheter att öppna gym även på andra platser i området runt Södertälje och Nykvarn.

– Ja, så är det. Vi vill erbjuda träning på hemmaplan även på små orter. Det är vår affärsidé och vision. Hölö är perfekt, det finns ett stort intresse där, säger Åsa.

Tanken är att bygga gymmet enligt ett koncept som är något mindre än de som finns i Nykvarn.

– Vi tillhandahåller en lokal med de maskiner och redskap man behöver. Det kräver ingen personal, det blir ett obemannat nyckelgym, man kommer in med digital nyckel. Då kan vi hålla det kostnadseffektivt.

När tror ni att gymmet i Hölö kan vara i gång?

– Det beror på när vi hittar en lokal. Men vi har kontakter och en form för hur vi gör, så hittar vi bara en kan det gå ganska fort, säger Åsa Johansson Helenefors.