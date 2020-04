JUST NU: Hundratals fortsatt utan ström – träden fortsätter falla

Telge nät och räddningstjänst har sedan vindarna tilltog på torsdagskvällen jobbat febrilt för att få undan träd och laga ledningar. På fredagsmorgonen vid 9.30 berättar Telge att 600 kunder står utan el fortfarande. 200 av de sedan torsdagskvällen.

BILDEXTRA: Så drabbade blåsten LT-området – elavbrott, krossad bil och instängda surfare

– Nu under morgonen har vi fått in tre nya fel som påverkar cirka 400 kunder så även om vindarna har avtagit så blåser det fortfarande och nya fel kan uppstå. Felen har uteslutande orsakats av träd som faller på våra linjer, säger Hanna Sarlén.

Problemen har varit spridda över hela området.

– Det som var lite speciellt med denna storm var att det kom väldigt starka kastvindar under en kort tid som orsakade mycket problem på en gång. Vi har haft ute all tillgänglig personal under kvällen igår och delar av natten. Vi fortsätter arbetet nu på morgon med ytterligare resurser för att lokalisera och avhjälpa kvarstående fel, säger Hanna Sarlén på Telges pressjour.

Om det inte fortsätter tillkomma fel så tror Telge att alla ska få tillbaka strömmen under dagen.