JUST NU: Förseningar i tågtrafiken efter stopp

Det är stopp i tågtrafiken på Södra stambanan mellan Flen och Katrineholm. Det påverkar tåg på sträckan Stockholm-Hallsberg/Göteborg och Stockholm-Linköping/Malmö, skriver Trafikverket.

Just nu får tågen köra en annan väg och får därför längre restid.

SJ:s snabbtåg från Malmö C med slutdestination Stockholm via bland annat Linköping och Norrköping som skulle kommit in till Södertälje Syd klockan 20.15 beräknas i stället anlända till stationen 21.30.

Även Snälltåget på sträckan Malmö C-Stockholm C som enligt tidtabellen skulle ha kommit in till Södertälje klockan 20.50 är försenat och beräknas anlända till Södertälje 21.15.

För mer information uppmanar Trafikverket resande att kontakta sitt tågbolag.

Prognos saknas för när tågtrafiken kan gå som vanligt igen.

Det är ett tåg som har kört på något mellan Flen och Katrineholm. Räddningstjänsten är på plats och hjälper till att kontrollera spåret.