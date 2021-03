JUST NU: Flera nätverksledare åtalas för jättelika narkotikaaffärer

Den 18 april rullade en lastbil in i Trelleborg, men stoppades av tullen. I lasten fanns 309 kilo cannabis – LT har rapporterat om detta tidigare.

Bakom leveransen misstänks en 35-årig ledare för Västeråsnätverket stå, som bott nere på den spanska solkusten under en tid.

Bevisningen utgörs främst av chattar från Encrochat.

Där syns hur de kriminella har planerat och gjort upp affärerna, det är nu åklagarens starka kort inför den stundande rättegången.

Och vad som också framgår är att en okänd mängd av cannabislasten skulle gå till Södertäljenätverkets 29-årige ledare.

En av de åtalade är en 35-årinng som också har en tung roll i Södertäljenätverket.

Totalt åtalas sex personer från Södertälje, Västerås och Botkyrka – varav tre ledare för kriminella nätverk – alla åtalas för synnerligen grovt narkotikabrott.

Dömdes i Oasenmålet

Såväl 29-åringen som 35-åringen som ingår i Södertäljenätverket, dömdes i Oasenrättegången för ett antal år sen, 29-åringen dömdes för det första mordet 2009 och för sin delaktighet i dubbelmorden 2010 och blev villkorligt frigiven 2018.

Han har sedan dess figurerat i flera polisutredningar om grov brottslighet med sin bas i Södertälje. Han står även åtalad i ett mål i Uppsala gällande grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

35-åringen dömdes för människorov under samma rättegång och dömdes på nytt så sent som under hösten 2020 för grovt vapenbrott sedan han gömt ett skjutvapen i skogen vid Mälarbadet i Södertälje, vilket LT rapporterat om.

Den 35-årige nätverksledaren från Västerås är också välkänd i kriminella sammanhang och nära vän med Södertäljenätverkets 29-årige ledare.

Låg bakom skjutningen på Orrstigen

Han pekades ut som den som försökt lura en person från Botkyrka i en dödlig fälla med två unga torpeder från Västerås utanför Ica Orren i maj förra året.

Ytterligare en åtalad är en 29-årig man som utsattes för ett mordförsök vid en bensinmack i Kungens Kurva i början 2020. Han är från Vårby men har flyttat till Västerås på grund av den blodiga konflikt han har med Vårbynätverket.

Även han är kompis med Södertäljenätverket.

Enligt polisen har han vid tre tillfällen förmedlat kontakt mellan den 35-årige Västeråsledaren och okända köpare avseende sammanlagt 82 kilo cannabisharts.

Även en 32-årig man åtalas – för grovt narkotikabrott efter att han enligt åtalet har förvärvat minst 10 kilo cannabis av västeråsaren och dennes kompanjon, en 26-årig man som också ingår i åtalet.

Encrochattar utgör bevisning

Den största delen av bevisningen är elektronisk, kommunikation mellan de kriminella på Encrochat. Ett kommunikationsnätverk som användes av många kriminella men knäcktes av fransk polis våren 2020.

– En viktig framgångsfaktor i detta arbete är att utredningen bedrivits lokalt i Södertälje där personkännedomen om de huvudmisstänkta är stor, samt att det rekryterats så väl grova brottsutredare som operativa analytiker och finansiella utredare, samt att ärendet bemannats kraftfullt och varit högt prioriterat, säger utredningsledare Lars Sandberg, enligt ett pressmeddelande.

Utredningen har utretts inom ramen för insats Tore 3, som är en lånsiktig insats mot den organiserade brottsligheten i Södertälje, i nära samarbete med grova brott i Västerås, Stockholm Syd och Uppsala, Regionala Utredningsenheten i Stockholm samt spansk polis.

Rättegången inleds den 13 april i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt.