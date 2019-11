JUST NU: En gripen för sprängningen mot kyrkans festlokal

LT har tidigare berättat att polisen fått fram bevisning som binder en person för sprängningen av bröllopslokalen på Klockarvägen i juni. Polisen gick ut med uppgifterna redan den 22 oktober, men först nu på tisdagsförmiddagen två veckor senare skedde gripandet.

Det rör sig om en man i 20-årsåldern.

– Han är gripen och anhållen misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse, säger Mikael Alfredsson vid Södertäljepolisen.

Gripandet ska ha gått odramatiskt till väga. Var han greps är en uppgift som polisen ännu håller på.

– Vi är tysta just nu om närmare detaljer, men utredningen fortskrider som vanligt och vi hoppas på fällande dom i slutänden, säger Mikael Alfredsson.

Tre sprängningar

Det var natten mot den 14 juni i år som S:t Afrems festlokal på Klockarvägen i Geneta utsattes för ett sprängdåd. Materiella skador uppstod och bombkonstruktionen ska ha bestått av bland annat ett bilbatteri.

Sprängningen i juni mot syrisk ortodoxa kyrkans festlokal på Klockarvägen var den andra i raden av tre. Den första skedde den 19 september förra året. En kraftig explosion förstörde då hela entrén till festlokalen.

Det tredje och senaste sprängdådet skedde natten mot den 17 oktober, när en bakdörr sprängdes sönder och inredning samt fönster förstördes.

Polisen misstänker ett samband mellan sprängningarna.

Lukrativ verksamhet

Kyrkan arrenderar ut festlokalen till en privatperson som driver festverksamheten. Så gott som varje helg – särskilt sommartid – är lokalen fylld av hundratals bröllopsgäster. Samma sak gäller för Södertäljes övriga 5-6 bröllopslokaler. Bröllopsparen arrenderar i sin tur lokalen under en festkväll av arrendatorn. Polisen och kommunen har sen i somras försökt styra upp verksamheten så att bröllopsparet ansöker om tillfälligt alkoholtillstånd och kräver att all sprit ska köpas in från Systembolaget. I maj i år beslagtogs flera flaskor med teknisk sprit med förfalskade etiketter från ett bröllop i S:t Jakobkyrkans festlokal i Hovsjö.

Uppgifter till LT gör gällande att verksamheten inbringar stora summor och att rivalitet förekommer om såväl intäkterna som hela verksamheten mellan olika aktörer.

Även Assyriska kulturhusets festlokal i Hovsjö utsattes för attentat tidigare i höst, vilket LT rapporterat om. Även där florerar uppgifter om rivalitet kring vem som ska arrendera lokalen.